Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, es demandado por fraude en su marca de ropa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la familia del reconocido cantante, Luis Miguel, se encuentra en medio de tremendo dilema, pues se acaba de informar que su hermano menor, Alejandro Basteri, actualmente debe de enfrentarse a un problema legal, ya que fue demandado por fraude, pues supuestamente traicionó y abusó de la confianza de su socia en marca de ropa que hizo en honor a su madre.

Como se sabe, el hermano del denominado 'Sol de México' lanzó en junio de 2022, una línea de ropa llamada Basteri para mujeres y hombres, inspirada en su madre Marcela Basteri, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero. A casi dos años de dicho emprendimiento, Irene Muñoz, quien afirma ser la creadora y diseñadora de la marca, anunció sus intenciones de denunciar a Alejandro por fraude y abuso de confianza, debido a que de un día para otro fue sacada del proyecto y se niegan a pagarle la inversión.

En entrevista para Ventaneando, Irene relató la forma en que presuntamente el hermano del intérprete de Sol, Arena y Mar y su otro socio, intentaron despojarla de todo su esfuerzo, trabajo y dinero invertido: "A mí me buscaron precisamente cuando estábamos en pandemia, para hacer una marca de tenis, y entonces convencí a Gil y Alejandro para hacer una marca de ropa, y además eso era mucho más empático con la figura de la mamá. Cuando ya determinamos la marca, que yo la hice, hicimos todo el concepto, estábamos Gil, Alejandro, el hijo de Gil y yo, y entonces hago el registro de marca para la empresa".

Alejandro y Luis Miguel. Internet

Sobre lo que pactó con sus ahora exsocios, Irene mencionó: "El acuerdo era que Alejandro no iba a poner un centavo, porque no lo tiene, que Gil y yo íbamos a financiar el proyecto, ahí sí debo decir, Alejandro y Mariana muy trabajadores, hasta que llegó un punto en el que dije: 'a ver, algo está pasando, ya llevamos con el proyecto año y medio, y nadie ha puesto un peso'".

Al respecto de la cantidad que solicitará en su demanda, Muñoz aclaró: "No son 500 mil pesos, es las horas de trabajo, el dedicarte al proyecto, que fue más de año y medio, es crear la empresa, porque además en esa empresa somos responsables, yo ni siquiera

sé si están haciendo declaraciones fiscales, no sé qué están haciendo con la empresa. Además, el nombre Basteri ya estaba dado para una empresa de zapatos, de León, entonces tuvimos que hacer un juicio para que saliera a nombre de Alejandro, solo el nombre Basteri, no la marca, y yo lo pagué también, o sea, eran muchísimas cosas alrededor".

Al ser cuestionada sobre la manera en que descubrió que el tío de Michelle Salas y los demás la querían dejar fuera del negocio, Irene contó: "De un día para otro, sin nada, empiezan a dejar de poner cosas en el chat en el que estábamos, y me empiezan a pedir la página web, que esa también pagué, las marcas, las redes sociales, o sea, todo". A pesar de estas diferencias ya tienen varios meses, Muñoz aseguró que su deseo de iniciar un proceso legal fue por la forma en que Alejandro actuó con este negocio a sus espaldas.

Alejandro y Luis Miguel de adolescentes. Internet

Yo la verdad dejé el tema ahí, hasta que empiezo a revisar (…) y me encuentro una notificación del IMPI diciendo que una de las marcas, ya existentes de lujo, habían interpuesto una puntuación para modificar un poco la marca y se me ocurre revisar el nombre de Alejandro Basteri y me encuentro que 8 meses después de que yo la había registrado, la registra la misma marca, con mi mismo archivo, a su nombre", destacó.

Con relación a la batalla legal que está por iniciar, la empresaria subrayó: "No nada más es un abuso de confianza, porque yo confié en ellos, no, ya hay una intención y un dolo, porque cuando tú haces eso, él mismo documentó un fraude y además hay una mala intención al haber intentado registrar esa marca que no se las han concedido. Ya le entregué todo a mis abogados, porque sí voy a proceder".

Finalmente, Muñoz recordó la advertencia que el intérprete de La Incondicional le hizo a su hermano cuando se enteró de este proyecto, y no dudó en enviarle un mensaje a Basteri: "Luis Miguel nunca formó parte del proyecto, lo que sí le dijo a Alejandro es que no lo metiera en problemas. A mí la verdad no me importa que sea Alejandro Basteri, que sea el hermano de Luis Miguel, ese no es tema para mí. Es una persona con quien yo tuve la confianza para hacer un proyecto, y que me trató de ver la cara, bueno no me trató, me la vio".

Fuente: Tribuna del Yaqui