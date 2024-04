De soborno a policías a alcoholizar a menores: Estas son los escándalos de Natanael Cano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, recientemente ha dado mucho de qué hablar por sus constantes escándalos en redes sociales, como el hecho de ser acusado de sobornar a policías en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, y ahora, se ha filtrado que poco después tuvo otro altercado por supuestamente alcoholizar a menores de edad en un bar de la misma ciudad.

Como se sabe, en los últimos días el nombre de Natanael ha estado envuelto en tremendo drama, debido a que se difundió un video en el que este es detenido por conducir a exceso de velocidad y después presuntamente soborna a los oficiales para que lo dejen ir, aventándoles billetes que los uniformados recogen del piso. Tras esto la Fiscalía General de Justicia dijo que investigarían todo, por lo que el cantante publicó un video de disculpa por la situación: "Uno es amante de los vehículos, de los carros, mi papá era mecánico, me encantan los carros y les deseo lo mejor a todos ustedes".

Pero esto no es el único escándalo que ha envuelto últimamente al cantante de corridos como, Mi Bello Ángel, por lo que aquí te presentamos un par de estos incidentes que han dado mucho de qué hablar.

Natanael Cano. Internet

Clausura antro

El más reciente fue el hecho de que en la celebración de sus 23 años extendió su fiesta dentro de un antro en Hermosillo, motivo por el cual tuvieron que clausurarlo las autoridades, ya que esto se dio fuera del horario permitido para que operen este tipo de lugares, y también porque supuestamente le habrían dado de beber alcohol a los menores de edad, lo que es ilegal en todo el mundo.

Pelea a golpes

Otro de los más sonados fue en la más reciente participación del festival EDC, junto a Steve Aoki, debido a que este se agarró a golpes y empujones con un asistente que se encontraban en la zona VIP del lugar, discutiendo a gritos, hecho por el que elementos de seguridad tuvieron que intervenir para protegerlo y también evitar que siguiera el drama, por lo cual se llevaron un botellazo de cerveza que arrojaron.

Pelea con Pepe Aguilar

Sin duda todo lo anterior ha sido grave, pero un hecho que llamó la atención por meses fue su desencuentro verbal con Pepe Aguilar en el año 2020, pues le dijo que su música y la de sus hijos ya era tan pasada de moda que nadie los quería escuchar; después de que el cantante del regional mexicano dijo que el género de los corridos era "música mediocre y chafa". Dicha pelea acabó cuando ambos se pidieron disculpas y Aguilar aclaró que no tenía nada en contra de forma personal con nadie de ese género, ni con Cano.

Los escándalos envuelven a Natanael. Internet

Pide a fans que no le pidan que se tomen fotos

Como se sabe, el año pasado Natanael fue sumamente criticado cuando en sus historias de Instagram afirmó que no iba a tomarse fotografías con nadie en la calle, pidiendo que no se le acercaran pues solo quería descansar en sus tiempos libres, por lo que no quería que lo detuvieran para pedirles fotografía: "Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy, no por mamón, me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, no funciona así, bebés, perdón".

Balacera en Cancún

Y para la cereza del pastel de lo más escandaloso del cantante, es sin duda cuando en su fiesta de cumpleaños 22, en el año del 2023, una vez más las cosas se salieron de control, y Nata volvió a verse envuelto en una pelea a golpes, seguido de una persecución por las calles de Cancún, que concluyeron en una balacera, de la cual milagrosamente salió ileso el cantante.

Fuente: Tribuna del Yaqui