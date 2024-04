"Duele": Destrozado, conductor de 'Hoy' anuncia su separación; está tomando terapia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido y reconocido conductor, quien tiene más de tres décadas trabajando en Televisa y que además forma parte del programa Hoy, dejó en shock a la prensa pues durante una reciente entrevista fue cuestionado sobre su situación sentimental y él repentinamente confirmó que está soltero de nueva cuenta. Se trata del famoso Raúl 'El Negro' Araiza, quien confirmó que en estos momentos se está enfrentando a una nueva separación.

La tarde de este viernes 5 de abril, el hijo de doña Norma Herrera fue captado saliendo de las instalaciones de San Ángel y la prensa de inmediato lo abordó para platicar de diversos temas. Sobre cómo se encuentra físicamente, 'El Negro' aseguró que está pasando por uno de sus mejores momentos. "Estoy muy bien, es de los mejores momentos que he tenido".

Senda de gloria, Cadenas de amargura, El derecho de nacer, Un gancho al corazón y La Desalmada también admitió que luego de estar enfocado en trabajar en Hoy, Miembros al Aire y la serie de El Compayito, ahora quiere enfocarse en su bienestar y por ello decidió regresar a terapia: "Hoy regreso a terapia porque ya me hace falta, luego se aloca el hámster, pero bien, muy en paz, no había estado conmigo y quiero aprender".

El compañero de Tania Rincón y Galilea Montijo mencionó qué tipo de terapia comenzará a tomar: "Es llegar a platicar con Rafa, que es un gran terapeuta, sobre cómo he estado este tiempo bajo presión y cómo me he sentido, y qué voy a hacer emocionalmente". Además, Araiza explicó que semanalmente acude a una clínica de desintoxicación y adicciones para evitar una recaída, luego de años en sobriedad.

Finalmente antes de retirarse, Raúl fue cuestionado sobre cómo iba su romance con Catalina García, pero su respuesta fue negativa: "Estoy tranquilo, en paz... ya me voy". El hermano de Armando Araiza no quiso entrar en detalles y explicó que aprovecharía su regreso a la terapia para tratar su rompimiento con Katty, que al parecer es reciente. "Espérense, ya me voy... ya déjenme, duele, pero bien, ahorita en terapia voy a hablar de mi soledad".

Como se recordará, 'El Negro' presumió su romance con la guapa mujer rubia hace justo 1 año, el 4 de abril de 2023, cuando se fueron de viaje a Cuba juntos. Este noviazgo comenzó luego de que el actor finalizara su relación con la actriz Margarita Vega. Antes de estas relaciones Raúl estuvo con la terapeuta María Amelia Aguilar, quien fue su primera pareja luego de divorciarse de Fernanda Rodríguez, madre de sus hijas.

