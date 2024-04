Elizabeth Hurley rompe el silencio sobre que ella le quitó la “virginidad” al príncipe Harry

Comparta este artículo

Reino Unido. - Elizabeth Hurley, la reconocida actriz de 58 años, ha desmentido rotundamente los rumores que la vinculaban como la mujer mayor con la que el príncipe Harry perdió su virginidad, como relató en sus memorias Spare. Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live el miércoles 3 de abril, Hurley fue cuestionada por un fan sobre estos rumores, a lo que respondió de manera contundente.

Príncipe Harry

La teoría surgió a raíz del relato de Harry en sus memorias, donde mencionaba haber perdido su virginidad con una "hermosa mujer mayor en el campo", lo que llevó a algunos a especular que se trataba de Elizabeth Hurley, quien es conocida por su belleza y su nacionalidad inglesa. Sin embargo, Hurley negó categóricamente esta afirmación, calificándola de "ridícula" y "absurda".

En declaraciones a Entertainment Tonight, la modelo enfatizó: "Eso fue ridículo. Era absurdo. Era ridículo". Además, Hurley aclaró que nunca ha conocido personalmente al príncipe Harry, desmintiendo así cualquier especulación sobre una relación entre ellos.

Esta no es la primera vez que Elizabeth Hurley niega estos rumores. Anteriormente, durante una entrevista en 2022 con el Saturday Times, respondió con un rotundo "No. Yo no. Absolutamente no" cuando se le preguntó al respecto.

En cuanto a su vida amorosa actual, Hurley reveló en Watch What Happens Live que está saliendo con alguien, aunque prefirió mantener su identidad en privado hasta que estén comprometidos. Hurley ha estado casada dos veces anteriormente, primero con Hugh Grant de 1987 a 2000, y luego con Shane Warne de 2011 a 2013. También tuvo una relación con el empresario Steve Bing, con quien tuvo un hijo, Damian Hurley, en 2002.

Fuente: Tribuna