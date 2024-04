Galán de novelas desmiente a Televisa y exhibe secreto en vivo de 'Hoy'; destrozan al actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de novelas y también presentador de TV, Arturo Vázquez, acaba de dar de que hablar, pues en una reciente entrevista desmintió a Televisa y todo el mundo del espectáculo, y en su lugar acaba de exhibir uno de sus más polémicos secretos a voces, debido a que en una entrevista para el programa Hoy dejó en clara su postura al respecto, por lo cual un presentador lo destrozó en vivo, afirmando que no era necesario que tratara de figurar de esa manera tan polémica.

Fue en el año de 1998 que el reconocido actor siguió los pasos de sus tan famosos padres, debutando en la televisora de San Ángel, con el reconocido melodrama, El Privilegio de Amar, tras lo cual siguió en grandes producciones que lo llevaron a la fama y haciendo más reconocido ante el público mexicano, tales como Niña de Mi Corazón, siendo Corazón Guerrero en el año del 2022 que tuvo su última aparición ante las cámaras de la mencionada televisora y dedicarse a sus proyectos personales que lo mantienen vigente.

Y ahora, el pasado jueves 4 de abril el reconocido actor brindó una entrevista en exclusiva para el matutino anteriormente mencionado, Arturo le afirmó a Sebastián Reséndiz, que por su madre sabe que el querido y famoso cantante, Juan Gabriel, supuestsmente está entre nosotros en este mundo terrenal, dejando muy en claro que "al chile yo sí creo que está vivo", alimentando más las locas teorías que ya existen al respecto de que no está muerto, sino que oculto para vivir una vida tranquila.

Ante este hecho, Reséndiz destacó que fuera de foco el actor le declaró que además de saber que se encuentra con vida, también desmintió que sea escondido muy lejos de todo el mundo, sino que estaría muchísimo más cerca de lo que se podría creer, en el lugar menos esperado, causando un gran revuelo entre los presentes, tanto que Andrea Escalona afirmó que eso no lo podía creer pues se supone que si fingió su muerte es porque no quiere ser visto y no de la nada formado en la fila para comprar unos tamales en la Ciudad de México.

Pero, hubo un compañero que no estuvo para nada de acuerdo por lo externado Por sus colegas del matutino producido por Andrea Rodriguez Doria, pues señaló que era más que evidente que el denominado 'Divo de Juarez' está muerto y todo lo hizo por figurar, siendo muy contundente al expresar: "No sé que te fumaste, pero muy fuera de lugar Tu comentario", pidiendo que dejara de inventar este tipo de cosas.

Fuente: Tribuna del Yaqui