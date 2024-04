¿La agredió? Actriz de Televisa revela terrible momento con Fernando Colunga: "Yo gritaba"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz de Televisa mexicana, Susana González, recientemente se sinceró en una reciente entrevista sobre uno de los momentos más terribles a lo largo de su tan extensa carrera, el cual vivió al lado del reconocido actor de melodramas, Fernando Colunga, destacando que "gritaba mucho", pero esto no se debió a ningún tipo de agresión física, sino por ser algo sumamente vergonzoso.

Como se sabe, en el 2008 Colunga y Susana trabajaron juntos en el remake del melodrama Pasión, una novela de época que jamás va a olvidar, pues ahí vivió uno de sus peores momentos, pues además de ser vergonzoso también marcó una gran vergüenza, pues una de las locaciones, en las que tenía escenas con el famoso galán de melodramas era en una isla en la que llegaron en barco.

Según lo relatado por González, confesó que: "Iba en un barco antiguo, un galeón español, mientras grababa una escena de la historia, sobre piratas. Era una novela de época con Fernando Colunga y llegamos hasta cierto punto y después de ahí nos tuvimos que subir como a una lanchita para llegar a la orilla de la playa porque estábamos en medio del mar", confesando que todo esto fue muy incómodo y complicado por el vestuario, pues Carla Estrada, productora asociada, quería que fuera lo más apegado a la época.

Fernando con Susana en Pasión y Poder. Internet

Ante este hecho, señaló que todo el vestuario era 100 por ciento de ese tiempo, así que llevaba encima muchas prendas y otros artículos, lo cual es el por qué de su momento bochornoso con el protagonista de El Maleficio: "Llegamos, desembarcamos y había como muchas plantas, era de noche, como de madrugada, y había una luz muy fuerte para indicarnos el camino hacia el camper; entonces yo iba con mi vestido y luego así como subiendo mi falda y entonces mi vestido sirvió como para atrapar una cantidad de insectos, entonces yo no me di cuenta ¡los llevaba todos abajo de la falda!".

Tras esto, declaró que tiene fobia a las arañas y eso empeoró todo, pues no se dio cuenta de lo que sucedía hasta que finalmente llegó a su camper: "Cuando me subí al camper y me empiezo a quitar todo, empecé a gritar y obviamente a pedir ayuda, pero estaba medio vestida y no me podía quitar la ropa porque eran cintos, cintillas del corsé y todo, pero fue muy embarazoso por mis gritos y mi angustia que tenía porque ¡tengo aracnofobia!".

Finalmente, señaló que no pudo evitar gritar con todas sus fuerzas, pero que ahora que lo recuerda siente hasta pena de haber eso semejante escena frente a todos: "Entonces de ver todos esos ¡ayyy!, todas esas cosas atrapadas así en mi vestido, fue una cosa así que me dio mucho horror y ya después mucha vergüenza de mi manera de reaccionar ante eso. Pero no me pude controlar, la verdad fue un momento muy feo".

Susana con elenco de Pasión y Poder. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui