La amputaron: Conductora de Televisa, entre la vida y la muerte por mala cirugía estética

Ciudad de México.- Una querida conductora de Televisa reapareció en la empresa luego de haber estado al borde de la muerte y confesó que deberá tomar medicamentos de por vida debido a un fuerte problema de salud. Se trata de la también influencer y comediante conocida como 'Wanders Lover', quien recientemente estuvo hospitalizada de emergencia debido a que descubrieron que le inyectaron polímeros en los glúteos.

La presentadora del desaparecido programa Guerra de Chistes fue captada llegando a las instalaciones de la televisora de San Ángel luego de que tuviera esta emergencia médica y platicó con los reporteros sobre el difícil proceso que vivió. "Me dijeron que me debían quitar todo el glúteo pero yo no quise... pero me quedé con un doctor que me dio la opción de entrar a cirugía y quitarme el 50 por ciento, y me quitaron el 70 por ciento, el 30 que me queda lo trataré con medicamento de por vida".

Yared Licona, nombre real de la comedianta, también usó sus redes sociales para hablar de la dura situación a la que se enfrentará de por vida: "Yo confié en un médico para tunear mi cuerpo, y sin avisar inyectó polímeros a mis glúteos, sustancia que me generó el #SindromeDeAsia, mismo con el que tendré que lidiar por el resto de mi existencia", mencionó en una publicación de Instagram.

'Wanders Lover' sufrió amputación de glúteos

'La Wanders' admitió frente a los reporteros que ella no sabe qué médico fue el que le inyectó los polímeros, ya que varias veces se sometió a cirugías de glúteos, y fue hasta hace poco que presentó síntomas como temperaturas muy altas, dolor de glúteos y endurecimiento de esta zona: "Tuve muchísima temperatura, en los glúteos ya no aguantaba lo caliente que estaban y ya no podía estar ni acostada, tenía que estar boca abajo, me cambió el color del glúteo, tenía duro como cemento".

La conductora de Telehit relató que perdió aproximadamente 4 dedos de ambos glúteos y no descartó someterse a una nueva cirugía para alinear la zona. "Sí me duele y tuve mucho miedo, pero no te puedo decir que no me haré otra cirugía pues me gustan mucho, estoy todavía muy joven y si más adelante requiero una cirugía, lo voy a hacer pero con todos los cuidados". Finalmente, 'Wanders Lover' explicó que su amor por las cirugías se debe a que le gusta verse bien.

No es que esté jugando con esto, me encanta como estoy, pero me gusta más con una cinturita, muchas bubis, nalgas".

