Tras 8 años retirado, exgalán de TV Azteca llega de luto y con gran tristeza a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien formó su carrera en TV Azteca y que tiene 8 años sin participar en ningún melodrama, sorprendió a su público debido a que este viernes reapareció en el programa Hoy luego de sufrir una dolorosa muerte, por lo que se mostró muy nostálgico. Se trata del conocido Leonardo García, quien platicó con los reporteros sobre cómo se encuentra a 1 año de la partida de su padre, el gran Andrés García.

El actor comenzó su carrera debutando en la televisora de San Ángel con el melodrama Prisionera de amor (1994), pero luego emigró a las filas del Ajusco y ahí realizó novelas como Con toda el alma (1996), Ellas, inocentes o culpables (2000), Se busca un hombre (2007) y A Corazón Abierto (2012). Desafortunadamente, Leonardo lleva retirado de la pantalla chica desde 2016 y su último melodrama fue Tanto amor al lado de Melissa Barrera.

Durante la mañana del viernes 5 de abril, Leo reapareció en el programa matutino Hoy por motivo de la misa que organizó para conmemorar el primer aniversario luctuoso de su padre. Durante su arribo a la parroquia de San Agustín, ubicada en la CDMX, el galán de telenovelas confesó que más allá de la triste pérdida, sabe que su padre ya se encuentra descansando. "Me siento muy bien, ya es un año, me siento muy bien… mira, él ya estaba malito, ¿me entiendes?, entonces… para bien, fue para bien".

Aquí estamos presentes, y bueno, aquí estamos jefe", expresó muy emotivo.

Sobre la ausencia de sus hermanos, el histrión y empresario aclaró que no hay ningún problema con ellos y que solamente tienen otros compromisos: "¿Andrés García Jr.?... lo tengo chambeando ahí en Miami, alguien tiene que pagar las cuentas… Andrea es un amor, es divina, y también la tengo chambeando". Sin embargo, las preguntas incómodas no se hicieron esperar, y al escuchar las primeras palabras sobre los procesos legales que enfrenta por la herencia de don Andrés, Leonardo replicó:

No es momento de hablar de eso hermanito, hay que tener un poquito de prudencia ¿no?", dijo, resaltando que este momento es de tristeza y nostalgia por la ausencia de su padre.

Finalmente, el exactor de TV Azteca no ocultó su molestia cuando un integrante de la prensa lo interrogó sobre su presunto problema de alcoholismo a raíz de la muerte de su padre. "Puede ser… ¿qué tú no tomas cerveza o qué?”, respondió tajante. Pero como los cuestionamientos del reportero continuaban, únicamente agregó: ¿tú tomas cerveza o no?... pues yo también… ah bueno, sí lo tuve, sí lo tuve", declaró Leonardo.

Fuente: Tribuna