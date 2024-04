Tras pleito y despido de TV Azteca y 'desfigurarse', conductor confirma vuelve ¿a Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido despedido de TV Azteca, verse envuelto en dramático pleito y ser criticado por subir tanto de peso que "se desfiguró", el polémico actor y reconocido presentador de TV, William Valdés, recientemente acaba de emplear sus redes sociales para dejar en claro que está listo para volver a las pantallas de las familias mexicanas, pues acaba de confirmar que vuelve a México en busca de nuevos proyectos y oportunidades, pero no dijo nada sobre el Ajusco, ¿acaso tiene un negocio entre manos con Televisa?

Como se sabe, Valdés en octubre del 2022 hizo oficial su salida de Venga la Alegría, confesando que de la noche a la mañana simplemente le dijeron que su servicio ya no era requerido. Tras esto las cosas no fueron nada fáciles, pues tuvo una intensa pelea a través de redes sociales con Pedro Sola y fue sumamente criticado por subir mucho de peso, tanto que incluso le afirmaron que se le veía como "desfigurado" su rostro y su cuerpo, a lo que este hasta salió para defenderse.

Pero eso no fue todo, pues además de sus problemas personales, también se enfrentó a la dura realidad que estaba solo y pese a irse a Miami pensando que tal vez Univisión le abriría las puertas como antes no fue así, y no consiguió empleó: "Hace exactamente un año decidí irme de México. Decidí regresar a Miami. Con mucha expectativa y con muchas ilusiones de comenzar una nueva vida en el lugar donde por 20 años viví. Muy motivado llegué y empecé a tocar puertas. Tristemente, ninguna se abrió".

William Valdés en Venga la Alegría. Internet

Tras esto, el expresentador del programa Hoy señaló que entró en una fuerte depresión, pues como cereza del pastel, su pareja lo dejó, sin embargo, destaca que no se ha rendido y hay oportunidades: "Las personas que pensé que ahí estarían me dieron la espalda. Me pregunté muchas veces ¿por qué? Les pregunté muchas veces porque ninguna me respondió. Mi relación de cinco años también termino. En un momento pensé que el mundo se me venía abajo. No sabía qué hacer no encontraba ninguna salida. Pero no me di por vencido. No dejé que la depresión y la ansiedad ganarán"

Finalmente, destacó que ya se encuentra de nuevo en la Ciudad de México y espera pronto tener un nuevo proyecto: "Regreso a México porque soy muy feliz acá. Regreso a México, porque es un país de grandes oportunidades. No sé qué me espere mañana, pero con una sonrisa siempre mirando al frente". Muchos afirman que será Imagen TV su próximo destino dado a la reciente adquisición de Dio Lluberes.

William Valdés regresa a México. Instagram @williamvaldes

Fuente: Tribuna del Yaqui