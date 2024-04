Actriz de Televisa expone la peor cara de Kalimba y confiesa su maltrato: "Me lastimó feo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y reconocido cantante, Kalimba, se encuentra en medio de otro fuerte escándalo, pues la reconocida actriz de Televisa y también cantante, Gala Montes, en una entrevista no tuvo reparo alguno al momento de exponer la peor cara de este durante el tiempo que trabajaron juntos, confesando un maltrato y abuso de poder que en realidad la "lastimó muy feo".

Como se sabe, actualmente el reconocido intérprete de temas como Frío se encuentra en medio de un terrible problema legal, debido a que la reconocida cantante, Melissa Galindo, lo denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por abuso sexual, además de que a través de TikTok otra mujer afirmó que cuando era una joven de 19 años de edad, el cantante también abusó de ella y de una amiga después de una fiesta.

Y ahora, en medio de todo este terrible drama, Montes en una entrevista con Matilde Obregón acaba de revelar que cuando estaba comenzando su carrera como cantante, el exintegrante de OV7 la desechó después de crear un tema juntos, señalando que la afectó en su autoestima: "Cuando uno tiene ilusiones con tu carrera y hay alguien que es más poderoso que tú, vas con toda la disposición del mundo y la ilusión, y de pronto que alguien juegue con eso pega mucho al autoestima".

Ante esto, señaló que invitó a toda su familia a un concierto pensando en que subiría al escenario para interpretar juntos el tema que habían creado a la par, pero que no fue así, sino que subió a alguien más, resultando terrible para ella: "De pronto sale nuestra canción… empieza a cantar él, subió a María León a cantar mi parte enfrente mío, enfrente de mi familia, y yo me quedé fría. Eso me rompió muy gacho, iba con toda mi familia; para mí fue una humillación muy fuerte".

La exparticipante de La Isla: Desafío en Turquía, señaló que salió llorando del lugar, pero que una vez que se calmó le escribió un mensaje, pues no se atrevía a hacerlo de frente, sin embargo, no hubo respuesta. Gala después agregó que después tuvieron una videollamada, la cual este atendió acostado desde una cama y con nefasta actitud, por lo que ella solo le dijo que se centraría en su actuación y ya no seguirían trabajando juntos, a lo que este fue grosero al responderle.

Dicha situación ocasionó que la actriz de La Mexicana y El Güero se alejara de la música: "Fue algo que me lastimó bien feo y me alejó un poco de la música, no debió de haber pasado, pero en ese momento me quitó las ganas". Finalmente la actriz destacó que en ese momento descubrió que Kalimba solo usa a las mujeres como "una estrategia" para avanzar, pero las hace a un lado cuando ya no sirve, por lo que reflexionó que le hizo el intérprete de Shabadabada le pareció injusto, pues "actuó de mala fe y con alevosía y ventaja".

