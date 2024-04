Adiós 'Hoy': Tras hundir a Bisogno por infiel, exactriz de Televisa llega a 'Ventaneando

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien durante los últimos años estuvo trabajando en Televisa, sorprendió a sus fans debido a que este viernes 5 de abril reapareció en el programa Ventaneando donde trabaja su polémico exnovio Daniel Bisogno. Se trata de la guapísima Mariana Ochoa, quien hace algunos años declaró lo duro que fue salir con 'El Muñeco' exhibiendo que este le puso los cuernos con otra famosa estrella.

La exintegrante de OV7 trabajó durante sus inicios en TV Azteca, participando en telenovelas como La hija del jardinero, Top Models, Se busca un hombre y Amor sin condiciones, y ahí fue donde conoció a Daniel. Mariana narró en una entrevista que ella sí se enamoró del conductor, pero decidió poner punto final a su romance debido a que la engañó con Fran Meric. "Es una gran persona, me trataba como princesa, o sea nos reíamos todo el día, es muy simpático... pero me puso el cuerno", expresó.

Tras dejar las filas del Ajusco y realizar varios proyectos en Televisa, como la serie Tic Tac Toc: El reencuentro y participar en el programa Hoy, ayer viernes Ochoa regresó al Canal Azteca Uno a través de una entrevista con reporteros del programa Ventaneando. Durante la charla, la cantante externó su total apoyo y solidaridad a su excompañero Kalimba, quien tiene un proceso legal la denuncia que interpuso en su contra Melissa Galindo por supuesto abuso sexual y tocamientos indebidos.

No se vale ¿no?, como dicen 'hazte fama y échate a dormir', porque en alguna ocasión le pasó algo, ahora le pueden inventar historias similares, cualquier persona", expresó molesta.

Sobre lo que piensa de los señalamientos de la exparticipante de La Voz… México, Mariana comentó que ella no cree al 100 por ciento: "En su momento cuando sucedió lo de Melissa, fue muy extraño, porque bueno, entre nosotros nos compartimos historias, fotos, videos, y yo veía a Melissa en su casa, entonces ¿por qué se va y se mete a su casa?, a la casa de Kalimba, si pasó algo no vas y te metes ahí".

No obstante, la intérprete de 45 años aclaró que su postura siempre será a favor de las víctimas, pero en este caso en particular considera que hay otros temas que no tienen nada que ver con un abuso. "Yo amo a Kalimba, adoro a Kalimba, conozco y he convivido con Kalimba, sí en su momento en el 2003, cuando nos dividimos la primera vez, pues sí, si era ... y salía al antro, y esto y el otro, pero de eso ya tiene 20 años. Es un hombre súper responsable, súper trabajador, súper disciplinado”.

Finalmente, la artista consideró que el cambio de fecha de la audiencia tiene algo turbio por parte de la defensa de Galindo, esto después de que las autoridades determinaron que será hasta el próximo 17 de abril en punto de las 10:00 horas cuando Kalimba y Melissa se vean cara a cara con la ley de por medio.

Me sorprendió mucho el cambio de la audiencia porque Kalimba justo tenía su gira en Estados Unidos, y pues no quiero pensar mal, pero casualmente cambian esta audiencia sin motivo alguno. No parece, es (plan con maña), me voy a vengar de ti porque estoy enojada, porque no sé cómo ...., y de alguna manera te quiero hacer daño", remató.

