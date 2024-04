Andrea Legarreta reaparece con triste mensaje tras dejar elenco de 'Hoy'; se fue de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna los últimos meses han sido muy duros para la conductora Andrea Legarreta debido a que se ha tenido que enfrentar a pruebas severas y muy difíciles. En febrero del pasado 2023 la también actriz anunció su separación de Erik Rubín luego de 22 años de matrimonio, mientras que en julio del mismo año perdió a su madre, Chabelita Martínez; para rematar, hace algunas semanas falleció su sobrino Mateo de 14 años.

El menor, también ahijado de Andrea, perdió la vida tras sufrir un accidente durante un concurso de motos. Este cúmulo de emociones mermaron a la famosa presentadora, quien desde hace varias semanas salió del aire y dejó la conducción del programa Hoy. La productora del matutino, Andrea Rodríguez, ha tenido que llamar a varios reemplazos como Angélica Vale y Marie Claire Harp, para que ocupen el cargo de Legarreta.

Tras un par de semanas sin acudir a trabajar a los foros de Televisa, ayer viernes 5 de abril la madre de Mía y Nina Rubín reapareció en redes sociales y compartió el verdadero motivo por el no ha acudido a conducir Hoy. Andy presumió que aún sin ánimos dejó México y realizó un viaje hasta Shangai, pero no compartió quién la está acompañando: "Y aquí estoy… Cumpliendo mi promesa de volver… A pesar de todo", escribió junto a una espectacular foto.

Crédito: Instagram @andrealegarreta

De inmediato, Andrea recibió decenas de mensajes de cariño por parte de sus fans y colegas, como Tania Rincón, Grettell Valdez, Sofía Villalobos y Jorge Ugalde, quienes entienden que Andrea está viviendo uno de los momentos más complicados y tristes de toda su vida. Además de este post, la conductora compartió una imagen mediante sus historias e hizo una reflexión: "¿Si tú no estuvieras, te gustaría que los tuyos volvieran a ser felices? ¿entonces?", se lee en la imagen y ella lo acompañó con la frase "un día a la vez".

Asimismo, Legarreta publicó una segunda imagen en la que se lee la siguiente frase en inglés para honrar la memoria de su madre y de su sobrino recién fallecido: "In memory of all those whose left us too soon... we remember you in the morning, in the night, when we look at the stars, a song, a place, a smell. You are always with us".

Fuente: Tribuna