¿Hailey y Justin Bieber ya se separaron? Esto es todo lo que ha pasado con ellos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Los rumores y especulaciones en torno a la relación de Hailey y Justin Bieber no son nada nuevo. Sin embargo, recientemente, los fanáticos se inquietaron cuando el padre de Hailey, Stephen Baldwin, solicitó oraciones por la pareja, lo que desencadenó aún más rumores sobre un posible divorcio.

Sin embargo, según un informe del medio PEOPLE en abril de 2024, la verdad es que ambos están "muy bien" en su matrimonio y no tienen planes de separarse. Una fuente cercana a la pareja aseguró que "no hay divorcio y no hay nada de cierto en eso", agregando que "están muy, muy felices".

Hailey y Justin Bieber

La solicitud de oraciones de Stephen Baldwin, que luego eliminó de Instagram, desató aún más especulaciones sobre la situación de la pareja. Baldwin destacó los desafíos que enfrentan las personas en posiciones de alta visibilidad y cómo la atención pública puede afectar negativamente a su fe y su vida en general.

Sin embargo, Hailey Bieber decidió abordar directamente los rumores a través de sus historias de Instagram, desmintiendo cualquier especulación sobre su matrimonio con Justin. Aunque no confirmó específicamente si se refería a los rumores de divorcio, Hailey escribió: "Para su información, las historias y los constantes 'elementos ciegos' que veo en TikTok son 100% incorrectos el 100% de las veces... Siempre son falsos".

La pareja, que se conoció en 2009 cuando Hailey tenía 14 años, confirmó públicamente su romance en 2015. Después de un breve período separados, reavivaron su amor en 2018 y se casaron ese mismo año.

A pesar de los altibajos y los rumores en línea, Hailey y Justin continúan fortaleciendo su relación y disfrutando de su matrimonio, desafiando las especulaciones con su amor y felicidad duraderos.

Fuente: Tribuna