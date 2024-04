La coestrella de Tom Holland en 'Romeo y Julieta' enfrenta abusos racistas

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Francesca Amewudah-Rivers, la coprotagonista de Tom Holland en una próxima producción de Romeo y Julieta, ha sido objeto de ataques racistas y abusos en línea después de que se anunciara su participación en la obra de teatro. Los trolls han dirigido comentarios despreciables hacia ella en diversas plataformas, criticando su apariencia y otros aspectos personales.

La Jamie Lloyd Company, productora de la obra, ha salido en defensa de Amewudah-Rivers, condenando enérgicamente los ataques racistas que ha enfrentado. En un comunicado, la compañía declaró: "Tras el anuncio de nuestro elenco de Romeo y Julieta, ha habido un aluvión de deplorables abusos raciales en línea dirigidos hacia un miembro de nuestra compañía. Esto debe terminar".

Francesca Amewudah-Rivers

Aunque la compañía no mencionó a Francesca específicamente, dejó claro que están respaldando y protegiendo a todos los miembros de su empresa contra el acoso en línea. "Seguiremos apoyando y protegiendo a todos en nuestra empresa a toda costa. No se tolerará ningún abuso y será denunciado. La intimidación y el acoso no tienen cabida en línea, en nuestra industria o en nuestras comunidades en general", afirmaron.

La producción de Romeo y Julieta continuará según lo planeado, con la esperanza de centrarse en llevar el drama a la vida y alejarse del discurso negativo que ha rodeado al elenco. La obra está programada para estrenarse en el Duke of York's Theatre de Londres el próximo mes de mayo, y las entradas ya están agotadas.

Hasta el momento, Tom Holland no ha hecho comentarios públicos sobre la situación de Francesca Amewudah-Rivers. La atención sigue centrada en la obra teatral y en apoyar a los artistas involucrados en ella.

Fuente: Tribuna