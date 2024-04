"Lloramos": Sofía Castro confirma terrible crisis de salud y enfrenta sismo de 4.7 en NY

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Sofía Castro, recientemente empleó sus redes sociales para confirmar terrible crisis de salud que la tuvo al borde del colapso ante todo el estrés que tiene encima, además de revelar que en medio de este suceso tuvo que afrontar un sismo de 4.7 grados durante su estancia en la denominada 'Gran Manzana', Nueva York.

Cómo se sabe, hace varios meses que Sofía hizo oficial a través de sus redes sociales que se comprometió con su pareja de más de tres años, el empresario, Pablo Bernot, compartiendo fotografías del feliz momento. Tras este hecho, la actriz ha dedicado su tiempo libre a realizar todos los planes, desde el tipo de invitaciones, invitados y por supuesto, el vestido de novia perfecto según su gusto, haciendo viajes a Nueva York por lo mismo.

Por este motivo es que una vez más se encuentra actualmente en el país norteaméricano, junto a su hermana menor, Fernanda Castro, con la cuál celebró por todo lo alto su primera despedida de soltera y la búsqueda de este vestido, el cual se sospecha debería de encontrar antes de que finalice este año 2024, pues aunque ella no ha dado fecha, se cree que llegué al altar poco antes del 2025.

Pero, en medio de este especial momento, la actriz de Vino El Amor sufrió una crisis nerviosa terrible junto a Fernanda que las hizo llorar, y esto lo compartió con sus seguidores en Instagram, compartiendo un video en el que se ve que su madre, la actriz Angélica Rivera, le dice: "Tranquila bebecita, te amo", mientras que Sofía explica: "Hoy no fue un buen día, me enfermé un poquito, me dio un poquito de estrés. Fernanda también. Y lloramos, pero ¿y ahora?", dejando que su famosa madre la consuela con un abrazo y un beso.

Finalmente, quiso señalar que para rematar con su momento de debilidad, el inesperado temblor que sacudió a la 'Gran Manzana', señala el que su hermana dijo en cuanto lo sintió la magnitud, bromeando en ese momento: ",Barbie sismóloga. (Ella sintió el temblor muy cañón) tiene como un sismógrafo dentro de ella. Les juro que le atinó al 4.7", destacando que por fortuna estaba bien y ya se contactaron con sus familiares.

Sofía revela que enfermó de estrés. Instagram @sofia_96castro

