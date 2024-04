Mujer golpeada por Fofo Márquez asegura temer por ella y su familia: "Él es millonario"

Tlalnepantla, Estado de México.- En su encuentro con los medios de comunicación, la mujer que fue golpeada por Fofo Márquez, habló sobre lo sucedido el pasado 22 de febrero en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Edith aseguró que de no haber sido auxiliada por otra mujer no sabe qué hubiera ocurrida con ella, debido a que el influencer la agredió de manera brutal, incluso estando tirada sobre el suelo.

Si no hubiera llegado la señora, que yo se lo agradezco que llegó a auxiliarme. Si ella no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes. Estaría en un hospital o ya hubiese fallecido", expresó.