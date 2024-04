Por primera vez, Eduardo Yáñez rompe el hielo sobre la ruptura con su hijo

Ciudad de México. - El reconocido actor Eduardo Yáñez ha abierto su corazón y ha compartido detalles íntimos sobre la dolorosa ruptura con su hijo de 32 años, Eduardo Yáñez Medina, en una entrevista exclusiva con la periodista Matilde Obregón. Esta es la primera vez que el actor aborda públicamente este tema tan delicado, revelando la profunda tristeza y nostalgia que siente por la pérdida de la relación con su hijo.

En un tono nostálgico y con evidente dolor, Yáñez expresó: "Lo amé mucho, mientras yo lo crié. Era mi mejor amigo, mi mejor compañero, mi mejor todo". Estas palabras reflejan el profundo apego emocional que el actor tenía hacia su hijo y el impacto que la distancia entre padre e hijo ha tenido en él.

El actor, quien ha luchado contra el alcoholismo, dedicó gran parte de su vida a criar y apoyar a su hijo. Sin embargo, lamentablemente, la posibilidad de una reconciliación parece estar fuera de su alcance. Yáñez compartió su tristeza al no poder celebrar los logros de su hijo como lo hacen otros padres y reconoció que ha llegado a la conclusión de que la reconciliación es prácticamente imposible.

Lo extraño mucho. Me gustaría poder presumir de sus logros como lo hacen otros padres", dijo Yáñez con pesar. "Pero he llegado a la conclusión de que la reconciliación es imposible. He hecho todo lo que he podido como padre y no puedo seguir forzando algo que no existe", agregó.