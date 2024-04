Tragedia en Imagen TV: Addis Tuñón sufre severas complicaciones cardíacas en plena cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Imagen TV acaban de compartir una trágica noticia, debido a que recientemente la reconocida y famosa presentadora de TV, Addis Tuñón, acaba de confesar que lamentablemente sufrió severas complicaciones cardíacas en medio de una cirugía de reducción de senos, además de que también era una extirpación de un tumor y varias calcificaciones en sus pechos.

Como se sabe, fue el pasado 2 de abril cuando el reconocido presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante, confesó que Addis se sometió a una cirugía estética en Guadalajara, por lo que no estaría en un par de semanas: "No la ha visto nadie, ni sus hijos, ni su esposo ni su mamá. Se fue a Guadalajara. Está en una clínica de descanso. Lo único que tengo pendiente es que la reconozcan sus hijos… Se operó los ojos y los cachetes también".

Ante este hecho, Tuñón declaró en De Primera Mano, en ese momento, que fue a una reducción de seno y a que le extirparan varios tumores del pecho, que resultaron benignos: "Me hice una reducción de pechos. Encontraron unos tumorcitos benignos porque eran muy grandes, y aprovechamos para que todo quedara bien. Tengo dos tallas menos. Estoy muy contenta y a ver cómo me va a partir de ahora con la ropa". Ante esto detalló que el tema estético fue por "pura vanidad" aprovechando que ya estaría en el quirófano.

Pero ahora, la colega del presentador de Sale el Sol compartió que tras dos semanas de recuperación no puede volver a casa debido a que desgraciadamente sufrió unas complicaciones cardíacas en su cirugía, por lo cual señaló que no puede viajar y que se encuentra sola, pues no quiere que sus hijos la vean de esa manera, así que está esperando que las cosas se calmen y los doctores dictaminen todo está controlado en el tema cardíaco.

Fuente: Tribuna del Yaqui