Tras beso con mujer y pleito con Andrea Legarreta, actriz deja TV Azteca y vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y comedianta, quien presuntamente abandonó la pantalla de Televisa por un supuesto pleito con Andrea Legarreta, dejó sorprendidos a los televidentes debido a que la mañana de ayer viernes 5 de abril regresó al foro del programa Hoy. Se trata del controversial personaje de 'Rosa Concha', el cual es interpretado por el querido actor Héctor Ramírez.

El originario de Torreón, Coahuila se ha hecho de un nombre en el ambiente gracias a este personaje, pero también por ser muy sincero con sus fans. Hace tiempo confesó a la revista TVNotas que era gay y explicó que aunque había tenido novias en su estado natal, luego descubrió sus verdaderas preferencias: "Tuve tres novias en Torreón, pero no fue lo mío, entonces me asumí gay, pero no hago a 'Rosa Concha' por eso", explicó.

Este famoso personaje se integró al elenco de Hoy cuando Magda Rodríguez (qepd) tomó el mando en el año 2018, pero dejó la emisión en medio de rumores de un pleito con Andrea y Galilea Montijo. "Tanto 'Rosa Concha' como su servidor estamos muy agradecidos, amo a Andrea Legarreta, amo a Galilea Montijo", dijo en un video. Otra controversia que ha enfrentado esta 'señora de barrio' fue cuando le robó un beso a 'La Chupitos' en pleno programa en vivo.

'Rosa Concha' besó a 'La Chupitos'

Hace algunos años, la comedianta mexicana traicionó al Canal de Las Estrellas pues aceptó hacer su debut en TV Azteca como invitada especial en el programa Arriba la tarde que condujeron Álex Sirvent y Curvy Zelma. Sin embargo, en la actualidad 'Rosa Concha' ya está de regreso en Televisa y hasta forma parte del programa Hoy por invitación de la actual productora, Andrea Rodríguez Doria.

Resulta que desde hace varias semanas la productora del matutino implemento una nueva sección llamada El Humor de Hoy, para la cual cuentan con la presencia de grandes comediantes de México. En esta ocasión además de 'Rosa Concha' estuvieron 'Olga Sana' (Bettina Salazar) 'El Coreano' (Roberto Tello), entre otros. Sin duda alguna la presencia de estos cómicos ayuda a elevar el rating de Hoy y da un fuerte golpe a la competencia, Venga la Alegría.

Fuente: Tribuna