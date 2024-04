Adiós TV Azteca: Eliminan a famoso conductor de 'MasterChef Celebrity'; resumen del programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este domingo 7 de abril se transmitió un nuevo capítulo del programa MasterChef Celebrity 2024 y lastimosamente un concursante tuvo que dejar la competencia al convertirse en el cuarto eliminado. Luego de una intensa batalla en la cocina más famosa de México, quién tuvo que salir del reality de TV Azteca fue Fran Evia, conocido conductor, locutor y comediante mexicano.

Los concursantes que ya habían sido eliminados del programa conducido por Claudia Lizaldi son Mario Sandoval, Agustín Arana y Camila Fernández. Fran Evia no logró continuar su camino en MasterChef Celebrity debido a que este domingo no consiguió subir al balcón en ninguna de las cocinadas y por ende, obtuvo mandil negro. La primera salvada de la noche fue Rossana Nájera, quien consiguió la inmunidad luego de que sus compañeras votaran por ella.

Posteriormente hubo un enfrentamiento por equipos, donde las integrantes del equipo rojo, Ferka, Natália Subtil, Sandra Itzel y su capitana Litzy, lograron triunfar y consiguieron su pase al balcón. Mientras que los jueces decidieron darle la oportunidad de salvarse a otro equipo y fueron los del verde, integrado por Itatí Cantoral, Itzel, Paco de Miguel y Rey Grupero. Mientras que durante la segunda cocinada, quien destacó con su platillo fue Laura Bozzo, pero también Ernesto Cázares logró subir al balcón.

Casi al final de la cocinada de este domingo hubo un gran cambio en la 'jugada' ya que se anunció que una de las personas que ya estaba en el balcón tuvo que bajar a cocinar y alguien que tenía el mandil negro pudo salvarse de reto de eliminación; la encargada de tomar esta decisión fue la actriz Rossana Nájera, quien se mostró muy indecisa por esta situación e incluso derramó varias lágrimas. Finalmente eligió que Itzel 'Hola Enfermera' regresara a cocinar y que Jawy subiera al balcón.

De este modo quienes se enfrentaron en el último reto de la noche fueron Raúl Sandoval, M'Balia Marichal, Itzel, Rafael Balderrama, Fran Evia y Harold Azuara, quienes recibieron asesoría de parte de sus compañeros que estaban salvados. Desafortunadamente, a M'Balia y Fran los jueces no les dieron buenos comentarios y finalmente fue el comediante de 37 años el eliminado de la noche. El mexicano no consiguió presentar un buen platillo luego de que Ferka le diera pescado, cuando él le pidió que por favor no le trajera esta proteína.

Lo único que puedo hacer es dar las gracias... se va el peor cocinero de MasterChef, lo venía venir pero me siento bien", dijo Evia para despedirse y aseguró que se iba lleno de aprendizajes.

Crédito: Instagram @masterchefmx

Fuente: Tribuna