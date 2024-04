¿Daniel Bisogno queda fuera de 'Ventaneando'? Conductora de TV Azteca da importante noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Daniel Bisogno ha estado en tendencia durante los últimos meses debido a sus constantes problemas de salud y es que el conductor no ha podido recuperarse desde su primera hospitalización ocurrida en mayo de 2023. Actualmente, 'El Muñeco' ya tiene más de dos meses sin aparecer en el programa Ventaneando y una ejecutiva de la emisión ya rompió el silencio y contó si planean sacarlo del elenco.

Hay que recordar que los problemas de Daniel iniciaron hace casi 1 año cuando sufrió una fuerte hemorragia que se derivó de que unas várices esofágicas se le habían reventado; por fortuna, el conductor se salvó pero al salir del hospital declaró que él pensó que moriría. Mientras que en octubre de 2023, el exnovio de Mariana Ochoa regresó al nosocomio para una operación de vesícula luego de que el órgano se le reventara.

Esta urgencia médica provocó un nuevo problema de salud a Daniel, ya que se le infectó un pulmón y a inicios de febrero se enfrentó a serios problemas, ya que de nueva cuenta lo tuvieron intubado y estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, semanas atrás el también actor y empresario ya dejó el hospital y de hecho hasta reapareció en Ventaneando a través de una videollamada, no obstante, sus fans siguen esperando su regreso al foro.

Luego de que se especulara una posible salida de la emisión debido a tantas semanas fuera del aire, ahora Rosario Murrieta, jefa de información del programa, rompió el silencio y aclaró si es verdad que Bisogno se va de Ventaneando. La también conductora, que tiene 27 años en la emisión, platicó con la revista TVNotas y negó de forma contundente que el conductor vaya a quedar fuera del programa debido a su prolongada ausencia.

Daniel estuvo ausente poco más de tres semanas. Como saben, él salió del hospital hace unos días. Me llena de felicidad que se ha ido recuperando poco a poco. Estuve al pendiente de él a través de mensajes", contó.

Rosario mencionó que tampoco está planeado que un conductor llegue a reemplazar a Daniel en el programa liderado por Pati Chapoy y explicó que planean esperarlo hasta que se recupere: "Es una figura fundamental en el programa. No hay que creer todo lo que se dice en redes sociales y menos cuando lo ponen como ‘rumor’. Varios medios sacaron cosas terribles de su salud. Todo eso es mentira. Hay que ser pacientes con su recuperación".

No obstante, Murrieta aseguró que en Ventaneando nadie es indispensable y por ello no fue difícil ajustarse a la ausencia de Bisogno: "No nos costó trabajo adaptarnos al ritmo de trabajo sin Daniel. Todos tenemos vacaciones y sabemos que cuando uno falta otra persona se sienta en ese lugar. En ningún momento sentí más carga de trabajo. Estamos habituados a conformar el grupo de conductores que debe estar en la sala".

Fuente: Tribuna