De Televisa a la ruina: Ernesto Gómez Cruz acabó viviendo "en un cuartito y sin un peso"

Ciudad de México.- Este fin de semana el mundo del entretenimiento se vistió de luto debido al fallecimiento del reconocido actor Ernesto Gómez Cruz, quien triunfó en la industria del cine, teatro y televisión durante décadas. Pese a su enorme éxito todos estos años, los últimos días del intérprete conocido como 'El Gran Caifán' estuvieron llenos de soledad y es que él mismo confesó que acabó viviendo "en un cuartito y sin un peso".

Don Ernesto, quien participó en exitosas novelas de Televisa como Por amar sin ley, contó desde el año 2015 que estaba enfrentando varios problemas de salud: "Yo seguiré en pie mientras el destino no me indique que ya no debo continuar, seguiré con las ganas de dar lo mejor de mí, mientras tenga fuerza, suficiente vista y oído para trabajar, seguiré buscando oportunidades con el ánimo muy en alto", declaró a Notimex en ese entonces.

De acuerdo con información recogida por El Financiero, doña Carmen Salinas (qepd) le dio apoyo económico a Gómez Cruz pues le enviaba despensa para que sobreviviera. En el 2017 después de recibir un reconocimiento en las Lunas del Auditorio, el histrión declaró: "No me hace falta nada, lo que hice ya está hecho y estoy encantado de hacerlo. Quiero morir en el escenario".

El actor de los proyectos de TV Mi adorable Maldición, La candidata y Hasta que te conocí vivió una muy mala racha durante los últimos años ya que su enfermedad degenerativa le provocó pérdida de memoria y audiovisual. "Vivo en una soledad terrible y aplastante, que me tiene esperando el fin de mis días, aunque si surge algo nuevo con gusto seré uno de los primeros en apuntarme, aunque a este paso solo espero la muerte, esa es segura que llega".

Desafortunadamente, sus temas de salud ya le impedían retener diálogos y por ello le costó tanto volver a trabajar; de hecho, él propio Ernesto declaró que estuvo buscando al productor Juan Osorio para que le diera trabajo pero no dio frutos: "Lo busqué para ver si tenía algo de trabajo, pero he esperado horas y no lo he encontrado". Uno de sus últimos trabajos fue como secretario de Jubilación de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), lo cual lo ayudó a alejarse "de la soledad absoluta".

Debido al desempleo, el actor de películas como La Ley de Herodes acabó viviendo en la miseria: "Sin nada, porque cuando voy a mi casa veo que ya no es mía, ahora es de mis hijas. Por eso vivo solo, rentando un cuartito y sin un peso en la bolsa". De las últimas declaraciones que se obtuvieron de don Ernesto fue en 2019 cuando acudió a la entrega de los Premios Ariel y confesó a reporteros del programa Ventaneando que dejaría de aparecer en público.

Serían mis últimas presentaciones, pienso yo, sin ser muy negativo... Tengo que aprovechar estos instantes porque ya no es el Gómez Cruz de años atrás. Ya gocé mis tiempos, ya nada más esperar el momento", dijo el fallecido histrión.

Fuente: Tribuna