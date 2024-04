¿Ferka o Itatí Cantoral? Filtran cuarto eliminado de 'MasterChef'; sería actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta a través de las redes sociales se ha filtrado el eliminado de la tan famosa emisión MasterChef Celebrity, en la cuál es su cuarta semana de transmisión tras su estreno, la cuál se dice que podría ser una reconocida actriz de Televisa que se encuentran actualmente en el programa, ¿será acaso que está podría ser la tan famosa actriz, Ferka, o la también cantante, Itatí Cantoral?

Cómo se sabe, el pasado domingo 17 de marzo se estrenó la nueva temporada del famoso reality show de cocina mexicana más famosa, del cuál ya existen tres eliminados, siendo la más reciente el pasado domingo 31 de marzo la famosa y reconocida cantante, Camila Fernández. Esta eliminación no fue una sorpresa para todo el público, debido a que se filtró su eliminación horas antes de que comenzará dicho programa.

Lamentablemente para TV Azteca, aunque se ha tratado de mantener en secreto los nombres de aquellas personas, en redes sociales no han dejado de cada semana revelar el nombre del nuevo eliminado de la semana, incluso se dice que los altos mandos de la televisora fueron a darle tremendo regaño a aquellos que aún permanecen en competencia para advertir sobre estar revelando información y tratar de evitar más filtraciones.

Y ahora, nuevamente este domingo 7 de abril se estrenará un nuevo episodio del mencionado reality de cocina, y con ello otro eliminado, que páginas de spoiler han asegurado que esta noche serán la reconocida actriz, Itatí Cantoral, o el famoso comediante, Fran Hevia, los que van a enfrentarse en el duelo de eliminación, y aunque no dijeron exactamente quién saldría, se cree que podría ser Cantoral.

Cabe mencionar que hasta el momento la información se encuentra en simple calidad de especulaciones, debido a que esta no fue presentada por una fuente 100 por ciento confiable, al no venir de alguien directamente relacionado con la producción del programa de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, por lo que no será hasta la noche de este domingo 7 de abril que se sepa la verdad sobre quién será el o la eliminada.

