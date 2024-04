Keanu Reeves revela su papel favorito, sorprendiendo a sus seguidores; mira de cuál se trata

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El carismático y talentoso actor Keanu Reeves ha dejado perplejos a sus seguidores al revelar cuál es su personaje favorito de toda su carrera, y no se trata precisamente de alguno de los icónicos roles que ha interpretado en grandes franquicias cinematográficas como The Matrix o John Wick.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Reeves confesó que su papel favorito es el de Mercucio Della Escala en una versión de Romeo y Julieta realizada en 1985. En esta producción teatral, el joven Reeves, con tan solo 21 años de edad y al inicio de su carrera, asumió el desafío de dar vida al amigo y confidente de Romeo, un personaje lleno de pasión, sabiduría e ira.

Aunque esta versión de Romeo y Julieta no alcanzó la misma notoriedad que algunas de las películas más famosas de Reeves, como The Matrix, el actor ha destacado la profundidad y complejidad del personaje de Mercucio como uno de los motivos por los que lo considera su favorito. En una entrevista con la revista Interview, Reeves expresó su admiración por Mercucio y su gusto por interpretar roles que desafíen sus habilidades actorales.

A pesar de su amor por este papel, Reeves lamentó no haber tenido la oportunidad de retomarlo en producciones posteriores, como la adaptación cinematográfica de Romeo + Julieta dirigida por Baz Luhrman en 1993. Sin embargo, el actor sí participó en otra película basada en una obra de Shakespeare, Much Ado About Nothing, donde demostró una vez más su versatilidad interpretativa.

La revelación de Reeves ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes podrían haber esperado que su papel favorito fuera alguno de sus personajes más conocidos y queridos por el público. Sin embargo, esta elección demuestra la profundidad de la carrera y el compromiso artístico de Reeves, quien continúa desafiándose a sí mismo y explorando nuevas facetas como actor.

A pesar de que su carrera ha estado marcada por grandes éxitos en el cine de acción y ciencia ficción, Keanu Reeves nunca olvida sus raíces teatrales y los papeles desafiantes que interpretó en sus primeros años como actor. Su amor por el arte dramático y su pasión por explorar personajes complejos y multifacéticos son un testimonio de su dedicación a su oficio y su continua búsqueda de excelencia en cada proyecto en el que participa.

