Quedó en la calle: Tras volverse mujer y dejar 'Hoy', conductor vivió en estacionamiento

Ciudad de México.- Uno de los artistas más queridos por el público de Televisa sin duda alguna es Yurem Rojas, debido a que el actor y conductor comenzó su carrera desde que era muy niño y hasta la fecha se mantiene vigente en la televisora. Desafortunadamente, el también cantante no ha estado exento de malas rachas y ahora compartió detalles del duro momento económico que vivió y que lo obligó a dormir dentro de su carro en un estacionamiento.

Yurem inició su carrera en la empresa de San Ángel realizando novelas infantiles como Carita de ángel, María Belén y De pocas, pocas pulgas, mientras que ya con más edad realizó proyectos como Rebelde, Nace una estrella y Al Diablo con los Guapos. Asimismo, ha sido conocido por participar en algunos realitys como Las Estrellas Bailan en Hoy e Inseparables: Amor al límite, el show Me caigo de risa y además de que ha sido conductor invitado del matutino Hoy.

Desgraciadamente, meses atrás Yurem estuvo pasando por una mala racha económica y esto lo obligó a dormir en el estacionamiento de Televisa por varias semanas: "Me levantaba y ahí hay todo: baño, comedor, gimnasio. Me levantaba, me bañaba, hacía mis programas de Me caigo de risa, luego me iba al comedor y al gimnasio del CEA, ya nada más en la noche me iba otra vez a la camioneta", relató en entrevista con Franco Escamilla.

Esta semana, Yurem fue captado de regreso en las instalaciones de Televisa y en una entrevista con Edén Dorantes platicó más detalles de esta situación. "Otra vez con el chisme, pues estuvo cool, fue una gran aventura la neta", contó. Sobre qué lo orilló a dormir en su auto, el actor dijo: "Andaba pobretón, complicado pero salimos adelante". También aseguró que trabajar en el medio es complicado: "Es medio raro, a veces te va bien, a veces no tan bien, pero nos va que es ganancia, ahorita nos está yendo bien".

Además, Yurem aseguró que es una persona bastante sencilla que no gasta en excentricidades ni vive entre lujos: "Soy una persona muy ahorradora, como en mi casa, como sencillo, no es como que me la pase de restaurante en restaurante, tampoco es que me vista acá, tampoco tengo carrazo", expresó el conductor de 33 años.

Por otro lado, el intérprete mencionó que está enfocado en consolidar su carrera musical con el show 2000's por siempre y además con su sencillo ¿Qué nos pasó?, que es una canción dedicada a su exnovia Jhoss Torrealba: "Se la hice a mi ex, era una canción para volver que nunca escuchó y no volvimos, nunca vamos a volver, la canción es un viaje, de que no sabes si irte o quedarte, quererte ir y no saber cómo dejar ir", explicó.

