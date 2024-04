Tras desprecio por "viejo", actor llega a Televisa sin exclusividad y con enfermedad incurable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien empezó su carrera en Televisa hace más de 50 años y que ya no cuenta con contrato de exclusividad, dejó sorprendidos a sus fans debido a que recientemente reapareció a las afueras de la televisora de San Ángel y platicó con la prensa sobre su salud. Se trata del querido Eric del Castillo, quien contó detalles de la enfermedad incurable que padece.

El histrión, conocido por su participación en novelas como Alondra, Mundo de juguete, El Maleficio, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia, se quedó sin exclusividad desde hace algunos años y disminuyó su apariciones en TV. Pero en pandemia las cosas empeoraron pues don Eric se negó a vacunarse y según dijo, los productores de telenovelas ya no le ofrecían empleo debido a que por su edad, corría más riesgo de estar grave por Covid-19.

El actor Eric del Castillo

Afortunadamente, el padre de Kate del Castillo volvió a las novelas luego de 3 años de ausencia siendo parte de Mi secreto y actualmente está grabando el melodrama Vivir de amor. En días recientes, don Eric fue captado llegando de regreso a las instalaciones de Televisa y en una breve entrevista con la prensa, platicó cómo se encuentra de salud a sus 89 años, y es que padece una enfermedad incurable.

El también intérprete de cine y teatro compartió que sufre una enfermedad en la mácula que le impide leer ya que sus ojos están dañados: "Mi problema es visual, de la macula, ya no puedo leer, me aparece una mancha blanca, se me fundió foco", expresó con humor y confirmó que esta enfermedad es incurable: "No, ya no, con puras vitaminas para detenerlo, nunca me voy a quedar ciego bendito sea Dios, pero es un problema, no puedo leer, todo lo tengo que estudiar leyendo".

Por otro lado, Del Castillo mencionó que se siente triste de saber que varios de sus compañeros de trabajo ya partieron de este mundo y él es de los pocos que sobrevive. "De sobreviviente nada más estoy yo, luego veo mis películas y ya todos fallecidos, me da mucha tristeza". Asimismo, Eric habló del duro proceso que vivió su hija Kate del Castillo cuando fue investigada por el gobierno de México y aseguró que hasta la fecha no se le ha hecho justicia.

Fuente: Tribuna