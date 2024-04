Conductora de 'VLA' afirma que Ana Bárbara debería ir a terapia tras pleito con su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora de Venga la Alegría: Fin de Semana y querida cantante, Esmeralda Ugalde, recientemente presentó una entrevista en TV Notas, en la cual habló respecto al tremendo pleito que tiene su hermana, la reconocida cantante de regional mexicano, Ana Bárbara, con su padre, don Antero Ugalde, señalando que ella considera que debería de ir a terapia para sanar todas estas heridas.

Como se sabe, Antero junto a su hijo Francisco 'Pancho' Ugalde, han lanzado comentarios en contra de la cantante, acusándola de quedarse las autorías de temas que no le corresponden, tales como el de Lo Busqué, que ella cantó con Pancho y otra hermana después de la muerte de uno de sus hermanos, a los cuales Ana ha respondido que no ha hecho nada ilegal, pues dicho tema sí es de su autoría.

Y ahora, ante esto, la exintegrante de Exatlón México, afirmó que ella tiene alrededor de siete años yendo con un psicólogo para hablar y sacar todo lo malo, y así no quedarse con basura dentro: "Buscaba iluminación. La vida te lo pide y no te puedes quedar con eso, porque te vuelves amargado, triste, quejón. Hay que hacerlo. Me ha dado tranquilidad, claridad y entendimiento. Por eso voy con un profesional. Platicar con alguien de confianza, un hermano o un amigo de corazón, me ha ayudado a sentirme mejor".

Esmeralda con Ana Bárbara. Internet

Tras esto, los reporteros le cuestionaron a la presentadora de TV Azteca si ella estaba a favor de Ana o de Antero, la joven declaró que no podía hablar nada al respecto, pues respeta las decisiones de cada miembro de su familia, y prefiere mantenerse al margen, aconsejando que ambos deberían de ir a terapia para sanar las heridas, o buscar su método: "Ahí no me gustaría meterme. Cada uno su relación con su cada cual. Ya les tocará reunirse, aprender, platicar, sanar e ir a terapia o lo que se tenga que hacer".

De igual forma, señaló que está bien con Antero, reflexionando sobre la importancia que él y su madre tienen en su vida: "Yo con mi papá estoy muy bien. Cada que puedo voy a San Luis Potosí para ver a mis papás. Intento ir una vez al mes y quedarme dos o tres días con ellos. En la vida, al final, todo lo pagas con tiempo, no con dinero. Y tienes que administrarlo muy bien para que esos momentos sean de calidad y te generen satisfacción, alegrías y amor. Es lo que procuro en mi vida".

Finalmente, quiso dejar en claro que en cuanto a su relación con la intérprete de Fruta Prohibida también todo está bien y no puede decir absolutamente nada más, recalcando una vez más que no quiere meterse en medio y tampoco tomar una postura hacía algún lado: "No puedo platicar de esa situación porque me he mantenido al margen y no sé cómo esté. Con mi hermana estoy bien. Es lo único que puedo decir".

Esmeralda con Antero Ugalde. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui