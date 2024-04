Destacado actor de Marvel es declarado culpable de agresión y acoso contra exnovia

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El actor Jonathan Majors, conocido por su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha sido sentenciado a un año de terapia de violencia doméstica después de ser declarado culpable de agredir y acosar a su ex novia, Grace Jabbari. Según informa Associated Press, Majors, de 34 años, deberá completar 52 semanas de un programa de intervención para agresores en persona, así como también terapia de salud mental, y se le ha impuesto una orden de no contacto con Jabbari. En caso de violar los términos de su sentencia, podría enfrentar un año de prisión.

Jonathan Majors

La abogada de Majors, Priya Chaudhry, afirmó ante la corte que el actor está comprometido a crecer como persona y ha estado participando en programas de asesoramiento obligatorios. Señaló que Majors ha perdido toda su carrera y que este ha sido el año más desafiante de su vida.

En contraposición, Jabbari habló ante la corte y luchó por contener las lágrimas mientras afirmaba que Majors no está arrepentido y no ha aceptado la responsabilidad por sus acciones. Acusó al actor de manipularla para creer que estaban en una relación feliz y amorosa, mientras la aislaba de su familia y amigos.

El incidente ocurrió en marzo de 2023 después de un altercado entre Majors y Jabbari. Mientras Majors acusó a Jabbari de ser el agresor, ella afirmó que él la atacó físicamente en el asiento trasero de un automóvil, causándole lesiones. Majors fue declarado culpable de agresión y acoso en diciembre de 2023.

Como consecuencia de su condena, Marvel Studios y Walt Disney Company retiraron a Majors de todos los próximos proyectos en los que estaba involucrado.

Fuente: Tribuna