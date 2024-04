Drake Bell se sincera y confiesa si acosó y abusó de chica de 15 años: "Estaba devastado"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta el famoso actor y reconocido cantante, Drake Bell, está dando de que hablar, debido a que acaba de volver a sincerarse con sus fans en una entrevista finalmente ha confesado si en verdad abusó y acoso sexualmente de una joven mujer de tan solo 15 años de edad, después de que aceptara un trato y se declarara culpable por poner en riesgo lo integridad de una menor de edad, asegurando que en ese momento "estaba devastado" y solo estaba pensando en su familia, como su pequeño hijo Jeremy, que tenía apenas unos meses de edad.

Como se sabe, en el año del 2021 el famoso exactor infantil de Nickelodeon se enfrentó a una denuncia de acoso, abuso y poner en peligro la integridad de la joven, pues afirmaron que le envió videos de índole sexual, ademas de aparententemente tener un encuentro íntimo con la adolescente tras un concierto en Cleveland, hecho que este negó de manera contundente afirmando que él jamás la tocó de esa manera, sin embargo, tiempo después se declaró culpable de la última acusación y recibió una condena por este motivo, además de que acabó con su matrimonio y lo alejó de su hijo.

Pero, recientemente en una entrevista para el podcast Not Skinny But Not Fat, Bell declaró que él se declaró culpable para proteger precisamente a la familia que perdió, asegurando que estaba pasando por un terrible momento y no queria que sufrieran más de lo que ya lo hacían, por eso aceptó los cargos y asi llegar a un acuerdo, pero afirma que es completamente inocente: "Me declaré culpable porque económicamente estaba devastado. Y no quería que mi familia tuviera que soportar todo eso".

Finalmente, el actor de Drake y Josh quiso recalcar que lamentablemente cometió un terrible error, pues sí dió pie a jna conversación, cuando debió de dar ese paso y simplemente rechazar los mensajes, por lo cual declaró que no volverá a suceder: "Estoy muy arrepentido. Respondí mensajes directos, fui absolutamente irresponsable, me metí en conversaciones que no debería haber tenido. Al final terminé descubriendo que estaba hablando con alguien con quien no debería haber hablado nunca y todo esto se convirtió en acusaciones que no eran ciertas, en algo grande".

Como se sabe, Drake fue acusado de pederastia y de agresión sexual, sin embargo, este fue absuelto de dichos cargos y simplemente lo condenaron por la responsabilidad de haber puesto en peligro la integridad física y moral de una menor, por lo cual se le impuso una pena de dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, por lo cual muchosse pusieron en contra y afirmaron que tuvo un trato privilegiado, mientras que otros se mantuvieron firme en apoyar al actor y cantante, asegurando que es inocente de tldo cargo.

