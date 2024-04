Luego de darle 'like' al exesposo de su hermana Miley Cyrus, Noah sale con su prometido

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Justo un día después de que Noah Cyrus diera de qué hablar al darle "me gusta" a una publicación de su excuñado, Liam Hemsworth, la hermana menor de Miley Cyrus, de 24 años, pareció no inmutarse por la controversia.

Acompañada de su prometido, Pinkus, Noah fue vista disfrutando de asientos junto a la cancha en el partido de Los Angeles Lakers del domingo en el Crypto.com Arena.

Miley, Noah y Tish

A pesar de la derrota de los Lakers ante los Minnesota Timberwolves con un marcador de 127-117, la pareja parecía estar de buen humor. Cyrus lucía una camiseta verde militar bajo un abrigo de camuflaje a juego, mientras que Pinkus vestía una camiseta negra debajo de un abrigo negro con un gorro de punto gris.

Aunque Cyrus ha estado en los titulares por su actividad en las redes sociales recientemente, ella y Pinkus se mostraron sonrientes y cercanos durante el juego.

La controversia surgió cuando Noah dio "me gusta" a una publicación de Liam Hemsworth, ex esposo de su hermana Miley. Este incidente se produce en medio de una supuesta disputa familiar, especialmente después de que la madre de las Cyrus, Tish, se casara con Dominic Purcell, con quien se rumoreaba que Noah había tenido una relación romántica.

Sin embargo, la pareja de Cyrus parece estar centrada en su propio futuro. Pinkus, un diseñador de moda, y Noah están comprometidos desde junio de 2023.

La relación entre Liam y Miley ha sido ampliamente seguida por los medios, desde su encuentro en el set de The Last Song en 2010 hasta su divorcio en 2020. Desde entonces, Miley ha seguido adelante con su vida amorosa, mientras que Liam se prepara para la producción de la cuarta temporada de The Witcher.

Mientras tanto, la familia Cyrus se ha visto envuelta en su propio drama, con Noah supuestamente sintiéndose "ofendida" por el romance entre su madre y Dominic. Aunque Tish se casó con Dominic en agosto de 2023, Noah optó por no asistir a la ceremonia.

Fuentes cercanas a la familia afirman que el romance entre Noah y Dominic había terminado antes de que Tish y Dominic comenzaran a verse, pero parece que el drama familiar sigue siendo motivo de atención mediática.

