Luto en 'Hoy': Galilea Montijo confirma muerte de querido actor; famosos lloran su partida

Ciudad de México.- Un famoso primer actor, que trabajó en numerosas películas y novelas de Televisa, falleció este fin de semana a los 90 años y durante la más reciente transmisión del programa Hoy recibió un merecido homenaje. La conductora Galilea Montijo fue quien se encargó de anunciar el fallecimiento de Ernesto Gómez Cruz, refiriéndose a él como una "figura importantísima del cine mexicano y la televisión".

Como se sabe, fue durante la madrugada del domingo 7 de abril que se informó sobre la partida del intérprete de películas como Los Caifanes y La Ley de Herodes. Gómez Cruz falleció el 6 de abril y durante el funeral, su hija Virginia Gómez, aclaró detalles del estado de salud que derivaron en la muerte de su padre: "A parte de su deterioro cognitivo, dejaba de comer, dejaba de tomar agua, ya no quería nada, le dolía mucho su cuerpo, y de ahí fue decayendo, ya su Alzheimer estaba muy avanzado, ya no caminaba, y sí, últimamente su salud cayó mucho, sufrió muchos dolores".

No solo la familia de don Ernesto acudió a despedirlo, sino también otros colegas artistas como el primer actor Salvador Sánchez, quien compartió un emotivo mensaje a través de las cámaras del programa Hoy: "Fue de los mejores actores de toda la vida, de los 70's, fue muy importante, hizo no sé cuántas películas, yo lo admiro mucho, lo admiraba mucho", mencionó., En tanto que el actor y director Roberto Sosa expresó lo siguiente:

Fue muy cercano a la familia, mi padre y mi madre lo querían muchísimo, mis hermanas, en fin, con Ernesto viajé, hice cine, teatro y siempre fue muy amoroso".

Ya en el foro del matutino de Las Estrellas, los conductores rindieron un minuto de aplausos a la memoria de Ernesto y hablaron maravillas sobre él: "En paz descanse, y lo que siempre decimos, cuando se van grandes como él, es un gran legado el que nos dejan, grandes películas, un actorazo", dijo Galilea Montijo. Mientras que Raúl 'El Negro' Araiza mencionó: "Él es un símbolo del cine nacional, muy muy gran... Un gran maestro de verdad".

En tanto que Tania Rincón recordó su enorme filmografía: "Cuántas películas, con cuántas estrellas no coincidió, con quién no trabajó", expresó la michoacana. Sin embargo, don Ernesto no solo fue conocido por realizar exitosas películas sino porque también participó en algunos melodramas de San Ángel como Tal como somos, La fuerza del amor, Mi segunda madre, En tierras salvajes, Mi adorable maldición y Por amar sin ley. Descanse en paz Ernesto Gómez Cruz.

Fuente: Tribuna