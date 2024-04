¿Pleito en TV Azteca? Exparticipante de 'MasterChef' revela si Ferka causó su eliminación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso exparticipante de MasterChef Celebrity y querido comediante, Fran Hevia, recientemente acaba de hablar con respecto a su salida del mencionado reality de cocina, siendo 100 por ciento con su opinión sobre si cree que la reconocida exactriz de Televisa y famosa presentadora de TV, Ferka, en realidad le tendería una trampa y causaría su eliminación como se dice en redes, ¿acaso hay pleito en TV Azteca?

Como se sabe, el pasado domingo 7 de abril se presentó un nuevo episodio del reality de cocina más famoso en México, donde como de costumbre se vive un duelo de eliminación para conocer al participante que en esa semana resultaría ser el o la eliminada. En la mencionada ocasión resultó ser el comediante antes mencionado el hombre en tener que abandonar las grabaciones debido a que presentó un platillo que no logró convencer al jurado.

Pero, en redes sociales no han estado muy satisfechos con la situación y se ha culpado a María Fernada Quiroz, de ser la causante de esto, debido a que ella eligió los ingredientes de Fran para el platillo que lo llevo al duelo de eliminación. Incluso existe un video en el que la actriz reconoce claramente que sabía que el comediante no sabía hacer ni una receta con el pescado y que él mismo le pidió que no le eligiera dicho animal y ella reconoció que por eso mismo lo eligió, sin embargo, cuando se le cuestionó si se sentía mal, ella respondió que no pues considera que era bueno sacarlo de su zona de confort.

Ante este hecho, Hevia se presentó en Venga la Alegría la mañana de este lunes 8 de abril para hablar con respecto a su tan polémica eliminación, siendo directamente cuestionado sobre si consideraba que la actual pareja del reconocido galán de melodramas, Jorge Losa, tenía la culpa de que él saliera de la competencia por ese ingrediente de la discordia que ella le eligió en el mercado.

Siendo muy breve y contundente, el comediante afirmó que la exparticipante de La Casa de los Famosos México no tenía la culpa de absolutamente nada, destacando que se llevaron muy bien y que al final de todo era una competencia que tenía sus buenos y malos momentos, desmintiendo así un presunto boicot por parte de Ferka.

Fuente: Tribuna del Yaqui