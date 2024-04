¡Precaución! Los signos zodiacales más afectados por el Eclipse Solar, según Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este día, lunes 8 de abril del 2024, será extraespecial en la República Mexicana y el Norte del contente americano, pues luego de varios años, se manifestará un Eclipse Solar Total. Esto significa que, debido a un movimiento de la Luna, entre el Sol y la Tierra, algunas ciudades se quedarán en completa oscuridad durante varios minutos. Sin duda, se trata de un evento astronómico que tiene emocionados a miles.

No obstante, con este fenómeno natural también se esperan cambios en las energías para los signos del zodiaco, pues según la astróloga y tarotisa cubana, Mhoni Vidente, el Eclipse de Sol traerá cambios radicales inevitables, los cuales motivarán a varios a crecer, evolucionar y dejar atrás relaciones que no les permitían avanzar ¡Mucho ojo! Pues no se trata de solo de vínculos amorosos, también puede relacionarse con el trabajo o malos hábitos.

Cabe señalar que además del Eclipse Solar de este día, Mercurio se encuentra Retrógrado en el signo de Aries, lo que significa que el tránsito, las comunicaciones y las transacciones pueden ser confusas y/lentas. Este movimiento astrológico permanecerá hasta el próximo 25 de abril, por lo que también Mhoni Vidente recomienda tener precaución antes de entablar una conversación compleja, ya sea con parejas, familiares o jefes.

Ahora bien, con Mercurio Retrógrado y el Eclipse Solar Total, Mhoni Vidente señala que todos los signos del zodiaco se verán afectados y eso es inevitable, sin embargo, los que tendrán más afectaciones serán Aries, Tauro, Géminis, Libra, Sagitario y Capricornio. Para estos signos se esperan días complicados, con emociones intensas y malos entendidos que, poco a poco se irán resolviendo.

Asimismo, la astróloga y experta en Cartas del Tarot señala que los cambios, en su mayoría y según la perspectiva de cada persona, pueden ser buenos. Los empujones e incomodidades que ponga la vida durante este lunes 8 de abril del 2024 y el resto de la semana, hasta la llegada de la Luna Nueva, serán para que los signos exploren su vida, vean que deben modificar y tomen acciones.

Finalmente, Mhoni Vidente recuerda que, debido a la oscuridad que afectará la Tierra este lunes, no es recomendable hacer rituales ni manifestaciones; lo mejor es limpiar espacios con inciensos, sahumerios o velas aromáticas y meditar. Pronto llegará la calma, asegura la astróloga.

Fuente: Tribuna