¿Qué le pasó a Andrea Legarreta? Da triste mensaje tras vestirse de luto y abandonar 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la querida conductora y actriz Andrea Legarreta desató la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que este lunes 8 de abril nuevamente abandonó la transmisión del programa Hoy, sumando ya varios días fuera del aire. Sin embargo, las dudas entorno a su misteriosa desaparición del matutino aumentaron debido a que la aún esposa de Erik Rubín usó sus redes sociales para compartir un triste mensaje.

Desde días antes de Semana Santa, la protagonista de la novela infantil ¡Vivan los niños! abandonó repentinamente las transmisiones de la emisión del Canal de Las Estrellas y esto ha causado que diferentes personalidades se integren al elenco, entre ellas Marie Claire Harp y Angélica Vale. Este lunes 8 de abril se esperaba que Andy volviera al foro 16 de San Ángel ya que oficialmente se terminaron las vacaciones de primavera.

Sin embargo, la presentadora de 52 años no apareció en toda la transmisión de Hoy y el elenco del matutino estuvo integrado solamente por Galilea Montijo, Arath de la Torre, Andrea Escalona, Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley y Tania Rincón, así como la colaboradora de espectáculos Martha Figueroa. Aunque en la emisión no han dicho nada sobre la ausencia de Andrea, se sabe que salió del aire porque se encuentra de viaje.

Elenco de 'Hoy' sin Andrea Legarreta

Hace algunos días 'La Legarreta' presumió que estaba en la espectacular ciudad china de Shangai, sin embargo, no precisó quién estaba acompañándola. No obstante, no se trata de un viaje lucrativo ni muy emocionante y es que la conductora sigue de luto pues hace varios días perdió a otro ser querido. Luego de la muerte de su madre, doña Chabelita Martínez, en julio de 2023, el pasado 22 de marzo falleció su sobrino Mateo de apenas 14 años.

Esta partida significó un duro golpe a la vida de Andrea, quien apenas estaba recuperándose de la muerte de la mujer que le dio la vida. Horas atrás la presentadora usó su cuenta oficial de Instagram para publicar un nuevo mensaje con el que buscó honrar la memoria de sus dos seres queridos que ya dejaron este mundo: "Por los que son para siempre aunque la vida se los lleve", se lee en la imagen que publicó Andy y que lleva más de 15 mil Likes.

Crédito: Instagram @andrealegarreta

Fuente: Tribuna