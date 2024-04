Samadhi Zendejas exhibiría su 'infidelidad' con William Levy; Elizabeth Gutiérrez respondería

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas mexicana, Samadhi Zendejas, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, pues en redes sociales se ha dicho que esta habría exhibido la infidelidad, de la que se le ha acusado constantemente, con el también actor de melodramas, William Levy, tras lo cual la madre de los hijos del galán de la TV, Elizabeth Gutiérrez, acaba de lanzar una contundente respuesta a ello.

De nueva cuenta Zendejas y Levy, actores que protagonizaron el melodrama Vuelve a Mí, aparecieron juntos en un misterioso video que ha dado de qué hablar con respecto a un romance que va más allá de la pantalla chica. Debido a que no es la primera vez que la mexicana y el cubano han sido vinculados sentimentalmente, esta acción provocó que Gutiérrez retomara sus historias de Instagram para colocar contundentes mensajes.

Después de que la exactriz de Televisa mostrara un clip donde agradeció a sus fans por ver la telenovela y lanzó un cuestionamiento sobre las playlist de música de ella y Levy mientras se ve al galán de melodramas manejando, cantando y divirtiéndose con ella, las reacciones no se hicieron esperar. Por su parte, Elizabeth dejó a sus seguidores boquiabiertos al compartir una serie de mensajes en sus redes sociales que desataron un torbellino de especulaciones.

Esto pues en ellos se puede leer fases como: "Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue". Posteriormente, Elizabeth compartió una cita del poeta Pablo Bendala que ha dejado a más de uno reflexionando: "Sí, ella sabe sonreír mientras se rompe por dentro" y otro en inglés que se traduce: "Si cualquiera puede tenerlo, ya no lo quiero", siendo para todos una clara indirecta al padre de sus hijos.

Esta no es la primera vez que Gutiérrez pone de cabeza las redes con sus enigmáticos textos, pues en junio pasado, cuando iniciaron las especulaciones de amorío entre William y la exactriz de melodramas como Atrévete a Soñar, también colocó algunos mensajes que muchos atribuyeron la presunta infidelidad de Levy, sin embargo, ninguno de los tres involucrados se han pronunciado al respecto.

