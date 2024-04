Shock en la música: Estrella de la música es arrestado por tres delitos graves; él se burla de la ley

Comparta este artículo

Nashville, Estados Unidos.- Si bien, cuando una persona llega a pensar en la vida de las celebridades, una de las palabras más frecuentes que llega a la mente son: riqueza y glamour. Sin embargo, también existen otras connotaciones un poco más oscuras, como los excesos, los cuales han llevado a diversos artistas a tener problemas con la ley. Un ejemplo de ello es el que sufrió recientemente una estrella de la música country.

Se trata de Morgan Wallen, quien se encontraba en el interior del nuevo bar honky-tonk, de Eric Church, en Nashville, Estados Unidos, cuando fue arrestado por haber intentado agredir a unos oficiales que se encontraban en el lugar. Según información del medio News Channel 5, el cantante lanzó una silla por la ventana, la cual cayó frente a dos policías que se encontraban ubicados en Chief's, en Broadway.

Los oficiales dieron inicio a una investigación y descubrieron que el culpable de los hechos era el cantante de Wasted On You, de 30 años. Según información brindada por algunos de los empleados del lugar, el responsable cargó una silla y la arrojó por la ventana; posteriormente, comenzó a reírse de manera burlona. Finalmente, Wallen fue arrestado por tres cargos de peligro imprudente y por alterar el orden público.

Morgan Wallen es arrestado por las autoridades tras cometer tres delitos considerados como graves

Aunque cualquiera esperaría que, luego de ello, Wallen asentara cabeza y tuviera un comportamiento mucho más serio, la realidad es que no fue así. Por el contrario, fue captado sonriendo mientras posaba para su fotografía policial. Más tarde fue liberado, luego de pagar una fianza por 15.250 dólares. Según informes, el famoso fue trasladado a la cárcel del condado de Davidson, donde permaneció hasta ser liberado.

Cabe señalar que el caso aún no se ha cerrado, puesto que Wallen fue citado a comparecer ante el tribunal penal el próximo 3 de mayo. Dicha fecha fue asignada, puesto que el cantante tiene una gira pendiente y precisamente pasará por Nashville aquel día. Hasta el momento, el intérprete de One Thing at a Time no ha emitido ninguna declaración al respecto, aunque no es la primera vez que se mete en problemas con la policía, puesto que tuvo problemas por alterar el orden público hace aproximadamente 4 años.

