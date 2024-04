Victoria Ruffo confiesa por qué no invitó a los Derbez al baby shower de José Eduardo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana se convirtió en una ocasión memorable para José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes se unieron junto a Victoria Ruffo y la familia materna del actor para celebrar su segundo baby shower. La convivencia estuvo marcada por la dulzura y la alegría, ya que la actriz Victoria Ruffo se dedicó con esmero a consentir a la pareja.

Algo que llamó la atención es que se notó la ausencia de los miembros del clan Derbez. Este hecho no pasó desapercibido, y durante un encuentro con los medios de comunicación, Victoria Ruffo compartió abiertamente la razón detrás de la ausencia de la familia paterna del celebrado actor.

Cuando se le cuestionó sobre este tema, abordó con franqueza las preguntas de la prensa. Sin más preámbulos soltó que los Derbez no acudieron simplemente porque no los invitó y agregó: "No son mis amigos y ellos tampoco me invitaron al suyo". Explicó que el actor tiene dos familias, ya que su padre tiene otra familia con otros hijos. Finalmente, dejó en claro que de haber sido invitada al baby shower organizado por los Derbez una semana antes, habría asistido con gusto.

La relación entre Victoria Ruffo y el clan Derbez ha sido respetuosa, aunque no cercana. Ambas partes han manifestado su apoyo y buenos deseos para el futuro de José Eduardo y su pareja, Paola Dalay, demostrando que a pesar de las circunstancias, la prioridad es mantener la armonía entre ambas familias en este momento tan especial.

Según José Eduardo Derbez, su madre ha estado encargándose de comprar todo el guardarropa para la bebé, demostrando un nivel de emoción y felicidad que ha contagiado a todos en su entorno. Este gesto deja ver lo contenta que se encuentra la famosa por la llegada del nuevo miembro a la familia. Ruffo está muy involucrada en la preparación para la llegada del bebé, mostrando un gran entusiasmo en cada detalle. Dejando un claro ejemplo del cariño y la dedicación que está dispuesta a brindar a su nieto, resaltando el profundo lazo familiar que los une.

