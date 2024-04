Wendy Guevara y Gustavo Adolfo dejan rencores en el pasado y anuncian colaboración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras alcanzar un hito en su carrera al ganar el popular programa 'La Casa de los Famosos México', Wendy Guevara se encuentra en el centro de la atención, conquistando el corazón del público con su carisma. Sin embargo, este éxito no ha estado exento de críticas, particularmente por parte del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien la tildó de "vulgar".

La reciente victoria de Guevara en el programa de televisión la ha llevado a un nuevo nivel de exposición mediática. A pesar de ello, las críticas no tardaron en llegar, siendo Infante uno de los más vehementes en expresar su opinión negativa sobre la joven celebridad. Ante estas acusaciones, Guevara no se quedó de brazos cruzados y decidió enfrentarlas de frente. En una transmisión en vivo, la influencer no dudó en confrontar al periodista, desafiando sus comentarios y defendiendo su integridad.

Guevara defendió su posición y dejó claro que no se dejaría menospreciar. "No hablen de gente corriente como yo en sus programas. No hablen de gente que no tiene ‘cultura’, de gente que ‘no sabe’. Yo no tengo por qué saber quién es quién del medio artístico. A mí me vale tres hectáreas de v3rg4. No me importa", expresó Guevara con determinación.

Sin embargo, en un giro inesperado, Infante ha compartido un video en plataforma digital, donde se le ve junto a la creadora de contenido, anunciando un encuentro especial que ha generado gran expectación entre sus seguidores. "¿Ya ven que estaba bien enc*bronada conmigo? Ya la convencí de que viniera. Está aquí mi querida Wendy", mencionando el sorpresivo encuentro con la embajadora de MAC.

El periodista de espectáculos señaló que el encuentro con Wendy Guevara fue todo un 'escándalo', sugiriendo que se trata de un momento lleno de controversia y tensiones acumuladas en el pasado entre ambos. Finalmente, la celebridad de Internet extendió una invitación entusiasta al público para que sintonicen el canal del presentador mexicano el próximo 12 de abril. Esto, debido a que participó en una entrevista grabada.

Fuente: Tribuna Sonora