Yair se sincera sobre el problema de adicción a sustancias de su hijo: "Es doloroso"

Ciudad de México.- El reconocido actor Yair ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos en su vida personal, especialmente en su relación con su hijo Tristán Othón Fierros. La relación entre padre e hijo ha sido marcada por la polémica y el distanciamiento en varias ocasiones.

Tristán, el hijo del actor, ha atravesado etapas difíciles en su vida, especialmente relacionadas con problemas de adicción a sustancias. Estos desafíos lo han llevado a buscar ayuda y someterse a procesos de rehabilitación para superar estas dificultades. A pesar de los altibajos en su relación, Yair ha expresado en varias ocasiones su amor y preocupación por el bienestar de su hijo.

El reconocido cantante Yahir ha decidido hablar con franqueza sobre los desafíos que ha enfrentado debido a las adicciones de su hijo. En una entrevista reveladora con la periodista Isabel Lascurain, el artista compartió sus experiencias y expresó su preocupación por la situación. Durante la conversación, Yahir admitió que la situación con las adicciones de su hijo se ha vuelto abrumadora y que ha llegado a sentir que se le ha escapado de las manos. Sin embargo, destacó su determinación para seguir buscando ayuda profesional y comprender mejor el proceso clínico necesario para abordar esta problemática.

Si se nos salió de las manos como padres. Lo único que podemos hacer es pedir ayuda profesional y la ayuda profesional de todas las personas con las que nos acercamos, eran los centros de rehabilitación, un lugar donde estuviera estable, se desintoxicara, lo fortalecieran espiritualmente y nos enseñaran cómo es ese proceso clínico", comentó.

El artista manifestó que, a pesar de haber hecho todo lo posible por ayudar a su hijo, comprenden que no pueden forzar un cambio en su vida. Contó que tanto él como la madre de Tristán han dedicado grandes esfuerzos y recursos para apoyar a su hijo en su proceso de recuperación. Sin embargo, llegaron a un punto de inflexión donde reconocieron que no pueden imponer un cambio en alguien que no está listo para recibirlo.

El cantante compartió que, hasta la fecha, no ha tenido contacto directo con su hijo para conocer detalles sobre su vida o su ubicación actual. Sin embargo, mencionó que la novia de Tristán le habría informado que se encuentra bien.

Su novia muy linda me escribió el otro día y me dijo que todo va caminando, eso es todo lo que puedo decir, es un tema largo, extendido y doloroso".

En redes sociales circula un video que muestra las impactantes condiciones en las que Tristán estaría viviendo. En las imágenes, se puede observar al joven aparentemente viviendo en las calles y bañándose utilizando una botella de agua.

Fuente: Tribuna Sonora