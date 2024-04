Anya Taylor-Joy protagonizará la primera película en inglés de Pedro Almodóvar

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La talentosa actriz Anya Taylor-Joy se une al selecto elenco de la próxima película de Pedro Almodóvar, marcando así su primera incursión en el cine del renombrado director español. La cinta, titulada The Room Next Door, será la primera película en inglés de Almodóvar, un proyecto que ha generado gran expectativa desde su anuncio en 2023.

Desde entonces, se ha especulado sobre el elenco de esta película, que se ambientará en Nueva York. Las primeras incorporaciones de renombre fueron Tilda Swinton y Juliane Moore, y ahora se confirma la participación de Anya Taylor-Joy como protagonista, sumando así tres grandes estrellas al reparto.

Crédito: Internet

El rodaje de The Room Next Door comenzó el 3 de marzo de este año, y aunque aún no se ha revelado el papel específico que interpretará Taylor-Joy, los rumores sugieren que podría desempeñar el papel de la hija del personaje de Tilda Swinton.

La trama de la película gira en torno a una madre imperfecta y su hija resentida, cuyas vidas se ven separadas por un profundo malentendido. Según descripciones proporcionadas por Almodóvar, la película explorará temas como la crueldad de las guerras, las diferentes formas de abordar la realidad a través de la escritura, la amistad y el placer sexual como aliados para enfrentar el horror, entre otros.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno oficial para The Room Next Door, se espera que llegue a las pantallas en 2025. Los fanáticos de Almodóvar y del cine en general estarán atentos a nuevas actualizaciones sobre la película, incluyendo la incorporación de nuevos miembros al reparto. Además de Taylor-Joy, Swinton y Moore, se ha confirmado la participación de John Turturro en un papel aún no revelado.

Fuente: Tribuna