¿Cuánto se gastó? Lo que podría haber pagado Nodal por quitarse los tatuajes del rostro

Ciudad de México.- En un giro sorprendente, el reconocido cantante Christian Nodal dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en las que aparece sin sus característicos tatuajes faciales. Las imágenes, difundidas en las redes sociales del artista, muestran a Nodal luciendo un rostro limpio y sin un rastro de tinta, muy diferente a como solíamos verlo.

El tratamiento para eliminar los tatuajes podría haber sido costoso, considerando la duración y los métodos necesarios para lograr este cambio de imagen. Sin embargo, Nodal parece estar dispuesto a invertir en su arte y en la calidad visual de sus producciones e imagen física.

Esta decisión pudo estar impulsada por una variedad de factores, hasta el momento el representante de la música regional mexicana no ha dado mayor explicación. Sin embargo, se especula que Nodal pudo haber pensado que los diseños que llevaba sobre la cara ya no reflejaban quién era. También pudo haber arrepentimiento o simplemente pudo haber eliminado sus tatuajes por cuestiones profesiones. Sea como sea, estamos seguras de que esta decisión no le salió nada barata.

La tecnología láser es el método más comúnmente utilizado para eliminar tatuajes, aunque también existen otras opciones como la dermoabrasión y la cirugía. En cualquiera de los casos se trata de un proceso costoso, doloroso y que lleva tiempo.

Según información recabada por el equipo de El Gordo y la Flaca, el intérprete de Botella tras botella habría recurrido a métodos avanzados para deshacerse de algunos de sus tatuajes. De acuerdo con fuentes cercanas al artista, este estaría optando por la técnica de photothermolysis, una solución que implica la aplicación de luz directa sobre la tinta para su eliminación. En una entrevista en el podcast Escuela de Nada, el sonorense compartió que, para él, el proceso de eliminación de tatuajes resultó ser mucho más doloroso que el de su aplicación original.

Pero, ¿cuánto cuesta? El tratamiento puede tener un precio promedio por sesión que oscila entre los 200 y 500 dólares, dependiendo de diversos factores como el tamaño y color del tatuaje, así como la ubicación geográfica de la clínica. Se requieren al menos entre 5 y 10 sesiones para eliminar por completo un tatuaje, aunque en algunos casos pueden ser necesarias aún más sesiones.

Fuente: Tribuna Sonora