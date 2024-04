'El Primer Omen': Una precuela sangrienta que explora los orígenes del terror religioso

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La precuela del clásico de terror religioso de Richard Donner de 1976, The Omen, ha llegado en forma de The First Omen, ofreciendo a los fanáticos una mirada escalofriante a los orígenes del niño demoníaco Damien. Dirigida por Arkasha Stevenson y escrita por Tim Smith, Arkasha Stevenson y Keith Thomas, la película nos sumerge en una atmósfera inquietante desde el principio.

Situada en la década de 1970, la historia sigue a Margaret, interpretada de manera impresionante por Nell Tiger Free, una joven novicia enviada a Roma para trabajar en un orfanato. Sin embargo, lo que inicialmente parece ser una misión altruista se convierte rápidamente en una pesadilla cuando Margaret se enfrenta a fuerzas oscuras y aterradoras que amenazan su cordura y su vida misma.

'The First Omen'

La cinta explora el trasfondo de los personajes clave de la original, incluido el padre Brennan, interpretado de manera inquietante por Ralph Ineson, y el cardenal Lawrence, a quien le da vida Bill Nighy. A medida que Margaret intenta descubrir la verdad detrás de las perturbadoras visiones y eventos sobrenaturales que la rodean, se ve arrastrada hacia un abismo de horror y violencia que desafía toda lógica y comprensión.

Esta nueva entrega ofrece una montaña rusa de sustos y momentos impactantes, con una intensidad que rivaliza con las entregas más terroríficas del género. Sin embargo, la película también se adentra en temas más profundos, como la fe, la redención y el sacrificio, lo que la eleva por encima de ser simplemente una película de terror típica.

A pesar de su familiaridad y sus inevitables comparaciones con el clásico original, The First Omen logra mantenernos al borde de nuestros asientos con su narrativa intensa y sus giros sorprendentes. Con actuaciones sólidas y una dirección hábil, esta precuela ofrece una experiencia cinematográfica que satisfará a los fanáticos del género y dejará una impresión duradera en quienes se atrevan a adentrarse en su oscuro mundo.

Sin embargo, no es un filme para los débiles de corazón, ya que presenta escenas de horror corporal extremadamente sangriento que desafían los límites de lo que es tolerable en pantalla. Aun así, para aquellos que buscan una dosis de terror visceral y una mirada aterradora a los orígenes del mal, The First Omen ofrece una experiencia cinematográfica inolvidable.

Con su lanzamiento programado para el 5 de abril, los aficionados al terror tendrán la oportunidad de sumergirse en este viaje aterrador que explora los rincones más oscuros de la mente humana y los horrores que acechan en la oscuridad. Sin embargo, para aquellos que buscan una escapada más ligera, es posible que deseen buscar en otro lugar, ya que The First Omen promete llevar a los espectadores a un viaje perturbador que no olvidarán fácilmente.

Fuente: Tribuna