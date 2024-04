¿Hubo pleito? Michelle Salas revela todo del reencuentro de Luis Miguel y Stephanie Salas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa modelo y reconocida influencer de las redes sociales, Michelle Salas, recientemente brindó una sincera entrevista en la que finalmente reveló detalles sobre el tan esperado y polémico reencuentro entre sus dos padres, el famoso cantante, Luis Miguel, y la reconocida actriz y también cantante, Stephanie Salas, durante su boda en el 2023, ¿acaso hubo pleito entre ambos?

Ahora, tras varios meses de su unión matrimonial, la famosa modelo en entrevista habló por primera vez del reencuentro de sus padres, ocurrido durante su boda con el empresario Danilo Díaz, en uno de los lugares más icónicos de Italia en octubre de 2023: "Yo creo que todo fue muy bonito, la verdad es que podría decir que fui muy afortunada y estoy muy agradecida de haber podido vivir algo así tan lindo", explicó la influencer a la prensa que la captó en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

A pesar de que Salas mantuvo cada detalle con total hermetismo, no pudo evitar que se filtrarán imágenes que confirmaron la presencia del reconocido intérprete de temas como La Incondicional, conviviendo con Stephanie Salas durante la ceremonia. Ante este hecho, manifestó con una sonrisa a medios como Sale el Sol: "Estoy muy, muy contenta, la verdad es que todo ha sido super lindo y estoy bien agradecida con la vida, con todo".

Al fondo se ve a Stephanie junto a Luis Miguel. Internet

Sobre cómo ha cambiado su vida tras el matrimonio, la bisnieta de la tan reconocida primera actriz de Televisa y política, Silvia Pinal, con total sinceridad explicó: "Estoy muy feliz, muy feliz con esta nueva etapa… Increíble, la verdad no ha cambiado mucho porque ya llevábamos muchos años, así que no cambió tanto la relación", destacando la buena relación que han sabido mantener a lo largo de ese tiempo juntos.

Finalmente, al escuchar sobre la denuncia que podría enfrentar su tío Alejandro Basteri por presunto fraude y abuso de confianza hacia su exsocia de la marca Basteri Collection, Irene Muñoz, esta se negó a dar información al respecto, revelando que sí mantiene comunicación, pero que no hablan de esas cosas, afirmando que no sabía que pasaba: "Sí (he hablado con él), nada (me ha dicho), Yo no sabía, me estoy enterando por ustedes".

Fuente: Tribuna del Yaqui