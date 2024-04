¿Lo saca del clóset? Tristán Othón, hijo de Yahir, habla de su 'amorío' con Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y polémico rapero, Tristán Othón, que es mayormente conocido como el hijo de Yahir, también cantante y famoso actor, acaba de romper el silencio y hablar de su presunto amorío con el querido intérprete y guapo actor, Carlos Rivera, dejando a todos sus seguidores sorprendidos con sus declaraciones tan sinceras al respecto, ¿será acaso que ha sacado del clóset al investigador de ¿Quién es la Máscara??

Como se sabe, hace varias semanas que comenzó a circular el rumor de que supuestamente el primogénito del exintegrante de La Academia, hace poco se había visto involucrado en una relación sentimental con el ahora esposo de la famosa conductora y actriz, Cynthia Rodríguez, incluso se llegó a decir que no solamente Tristán estaba enamorado de Rivera, sino que también el propio Yahir, destapando un supuesto trío amoroso entre padre e hijo con el cantante.

Ante este hecho, el joven rapero en un en vivo compartido a través de su cuenta de Instagram salió a aclarar que nunca ha tenido nada que ver con el intérprete de Recuérdame, señalando que deberían dejar de inventarle cosas: "Ya metieron hasta a Carlos Rivera y yo ni lo conozco. Ya quisiera yo conocerlo y que fuera real, pues mínimo ya tuviera un depa,¿no?. Pues él tiene un chin... de varo. Yo ahí le batallo, yo trabajo por mi cuenta, carnal".

Ante este hecho, declaró que además de todo estaban usando videos muy viejos de hace casi ocho años años atrás: "Porque ese video que subieron es de hace siete años y andaba con Camila Ortiz. Tengo 26 y eso fue a los 18". De igual forma agregó que él tiene no porque rendir cuentas de nada, ni de sus relaciones o lo que consume: "A ustedes no les prometí nada y yo no elegí ser hijo de Yahir, así que agarren el ped..., no es que a mí me hagan daño, me hacen sentir triste, claro que sí, soy humano, tengo corazón".

Cabe mencionar que en cuanto al intérprete de La Locura, este señaló que le "vale mad..." todo lo que se diga y se invente la prensa, pues él sabe bien la verdad y eso le basta, además de señalar que él y Rivera hace años que no se ven, pero que le desea lo mejor pues le tiene cariño: "Hace muchos años que no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo ha llevado su carrera, hace mucho que no lo veo, que no hablo con él".

