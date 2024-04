Luto en Televisa: Así hallaron muerto a querido actor; causa de muerte estremeció a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 9 de abril se cumple el primer aniversario luctuoso de un querido actor de Televisa que murió justo hace 1 año, en medio de mucho misterio y dudas, pues fue encontrado muerto en el interior de su hogar y la causa de muerte estremeció a sus fans. Estamos hablando de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia que murió repentinamente a sus 27 años mientras descansaba en su casa.

La noticia sobre la muerte del también compositor y cantante fue revelada durante la noche del domingo 9 de abril por diversos medios de comunicación, pero nadie creía en la información debido a que Julián era un hombre muy sano y lleno de vida, además de que era padre de un pequeño de 4 años, José Julián. Horas después del fallecimiento del también hijo de Joan Sebastian, se comenzó a rumorar que no había sido una muerte natural.

La prensa especuló que el joven había decidido acabar con su vida, es decir, que se suicidó, pues presuntamente estaba en depresión desde que murió su padre. El cuerpo de Figueroa fue encontrado en el interior de su habitación luego de manifestar que deseaba dormir y descansar un poco. Fue su esposa Imelda Garza Tuñón quien hizo el desagradable hallazgo, dando aviso de inmediato a las autoridades y a su suegro Marco Chacón.

Se cumple 1 año de la muerte de Julián

Maribel no se enteró hasta horas más tarde ya que estaba dando función en el teatro y su familia no sabía cómo comunicarle esta noticia. Tras especularse un posible suicidio, la Fiscalía de CDMX decidió no abrir una carpeta de investigación por el deceso de Julián ya que determinaron que había muerto por causas naturales. La información oficial señala que el actor del melodrama Mi camino es amarte murió tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Su madre apareció ante las cámaras un par de días después al lado de Imelda Garza Tuñón y aunque estaba devastada por la muerte de su unigénito, se mostró agradecida por haber compartido con él durante casi 28 años. Aunque ya ha pasado un año desde que murió su único hijo, la actriz costarricense no se ha podido recuperar y ella misma ha dicho que todavía vive días muy oscuros y difíciles por la ausencia de Julián.



Fuente: Tribuna