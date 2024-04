Luto en Televisa: Tras muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia reaccionó destrozada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Televisa se vistiera de un triste luto por la devastadora muerte del reconocido actor de melodramas y cantante, Julián Figueroa, ocurrida hace justo 1 año, su querida madre Maribel Guardia usó las redes sociales para mostrar su reacción tras haber perdido al único hijo que tuvo, fruto de su matrimonio con Joan Sebastián.

Como se sabe, fue el 9 de abril del 2023 cuando lamentablemente se anunció que Julián, de 27 años de edad, había sido encontrado sin vida en su cama por su esposa, la también actriz y cantante mexicana, Imelda Garza Tuñón. Horas después de la información, Guardia se pronunció declarando que el fallecimiento fue a causa de un infarto agudo al miocardio y arritmias ventriculares, aclarando que no fue ningún crimen, y que su hijo no tenía signos de violencia.

Ante este hecho, en el mismo comunicado a través de su cuenta de Instagram, que fue acompañado por una fotografía de madre e hijo, Maribel señaló que ella estaba en el teatro cuando pasó todo, y pidió privacidad en este doloroso momento: "Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos".

Maribel con su esposo, Imelda, Julián y su nieto. Internet

Durante los servicios funerarios, la prensa no tuvo paso a la residencia de la actriz, en donde también vivían Imelda y el actor de Mi Camino Es Amarte, pues la propia Maribel señaló que quería que todo fuera lo más íntimo y solo contar con la familia por respeto al dolor del único hijo de Julián, José Julián Figueroa Garza, manteniéndose fuera de las cámaras varios días. Tras una semana ausente de redes y de la vida pública, la costarricense por fin apareció ante la prensa y aunque se mostró fuerte, afirmó que era muy doloroso todo.

Pero en medio del dolor, la actriz de Corona de Lágrimas también se tomó un momento para agradecer los mensajes de apoyo que recibió y contó que sentía que había perdido una parte de ella misma: "Yo no me lo esperaba la verdad, que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas, lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo, que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor".

Finalmente, en la misma entrevista ante medios como el programa Hoy y Venga la Alegría, Maribel agregó que no había dolor más grande que ver morir a un hijo: "Le pido a Dios, a todos los que me están viendo que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie".

Fuente: Tribuna del Yaqui