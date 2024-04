Polémica en redes sociales por video de Shakira conduciendo y cantando

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Shakira, la reconocida cantante colombiana, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales, esta vez por un video donde se le ve conduciendo mientras canta frente a una cámara, acción que ha generado controversia entre sus seguidores.

En el video recientemente compartido por la artista, se muestra a Shakira al volante, acompañada por una amiga en el asiento del copiloto quien sostiene una cámara. Aunque para muchos este momento puede ser considerado genuino y divertido, otros lo perciben como una conducta imprudente al poner en riesgo la seguridad tanto de la cantante como de otros usuarios en la carretera.

Las críticas hacia Shakira no se hicieron esperar. Usuarios de las redes sociales la señalaron de irresponsable y compararon su actitud con la de una adolescente al volante. Manifestaron su preocupación por la distracción al conducir, advirtiendo sobre los posibles riesgos de un accidente grave.

Comentarios como "Qué imprudencia la de grabar un vídeo mientras se está manejando. Es una conducta irresponsable" y "Se comporta como una chica de 15 años" reflejan la inquietud por la seguridad vial y la responsabilidad de los artistas al utilizar las redes sociales.

A pesar de las críticas, Shakira cuenta con un sólido grupo de seguidores que salieron en su defensa. Argumentaron que el video era genuino y sin producción, mostrando a una celebridad despreocupada y divertida. Además, destacaron sus recientes éxitos musicales y su nueva etapa personal.

Comentarios de apoyo como "Me encantan estos videos casuales. Uno se siente más cerca de ella. No me la puedo sacar de la mente" y "Dejen la envidia. Ella es feliz" resaltan la conexión emocional que muchos fans tienen con la artista.

Esta polémica refleja la diversidad de opiniones en las redes sociales y cómo los seguidores interpretan las acciones de sus ídolos. Mientras algunos expresan preocupación por la seguridad, otros valoran la autenticidad y espontaneidad de Shakira en sus publicaciones.

