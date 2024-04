"Somos un instante": Andrea Legarreta sufre repentina muerte y desgarra a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta nuevamente se vistió y vistió de luto al público de Televisa debido a que sufrió una repentina muerte y apareció destrozada ante las cámaras. Resulta que este martes 9 de abril la conductora reapareció en el programa Hoy luego de su larga ausencia y habló acerca de la dura pérdida familiar que enfrentó días atrás cuando falleció su sobrino y ahijado Mateo.

Andrea se conmovió hasta las lágrimas al relatar la muerte del adolescente, quien falleció a los 14 años luego de sufrir un accidente practicando motocross. "Estamos pasando momentos duros, pero bueno, por otro lado, yo tenía a mi familia, que se había adelantado", dijo con la voz entrecortada. La también actriz explicó que ella se enteró de la fatal noticia cuando ya se encontraba de vacaciones en China con su papá, su hija Nina Rubín y una sobrina.

Sobre su reacción ante el delicado tema, Legarreta explicó: "Al día siguiente me regresé, fui a Houston a acompañar a mi familia. Cuando me regresé, yo les dije a ellos ‘ustedes se tienen que quedar aquí, a celebrar la vida de Mati, la vida propia’, estando allá no iban a ayudar mucho porque no podían entrar al hospital, pero yo sí tenía que estar allá, fui a acompañar a mi Vale y les dije ‘voy a intentar volver hacia el final’ y estuve cinco días de regreso".

Acto seguido, la conductora, rompió en llanto y confesó que tanto su familia como ella, están intentando continuar, después de la muerte de alguien tan joven: "Algún día les compartiremos la historia a detalle, creo que al final así es la vida, es como recordar que somos un instante y que no sabemos qué va a pasar, que hay que amar mucho a los nuestros, estar con los nuestros, nunca sabemos qué vaya a pasar y cuando sucede, pensar ‘a ellos cómo les gustaría vernos’ y les gustaría vernos continuar" expresó.

Crédito: Instagram @andrealegarreta

Pese a la difícil partida del adolescente, la presentadora señaló que se siente inspirada ya que él donó sus órganos tras ser declarado con muerte cerebral y con esto dio la oportunidad de que otras personas vivan: "Se fue de este plano pero se convirtió en el milagro de otras personas, partes de él van a seguir viviendo aquí en el cuerpo de alguien más, es mucha tristeza y dolor, pero algo muy bello después de su partida", mencionó Andy en una entrevista con Edén Dorantes.

Mateo, hijo de la prima de Andrea Legarreta, tenía 14 años y era aficionado al motocross y fue justamente practicando esta actividad que sufrió una lesión encefálica que se complicó y no logró ser sanada a pesar de haber sido intervenido de urgencia. Cabe mencionar que este ha sido otro golpe duro en el terreno emocional para Andrea, quien el 30 de julio del año pasado sufrió la pérdida de su madre, doña Isabel Martínez, quien tenía varios años batallando con la fibromialgia.

Fuente: Tribuna