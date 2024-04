¡Súper! Renée Zellweger regresa junto a Hugh Grant para 'Bridget Jones 4'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La esperada cuarta entrega de la querida franquicia de Bridget Jones ha sido confirmada oficialmente, con Renee Zellweger y Hugh Grant retomando sus icónicos roles en la próxima película titulada Bridget Jones: Mad About The Boy.

La película, dirigida por Michael Morris y con el guion escrito por Helen Fielding, comenzará a filmarse en mayo. Se basará en la novela homónima de 2013, en la que Bridget enfrenta los desafíos de ser una madre soltera de dos hijos mientras navega por la escena de las citas y el romance con una diferencia de edad.

Aunque aún no se ha confirmado si Colin Firth regresará como Mark Darcy, su personaje enfrenta un destino incierto en la novela, habiendo sido asesinado. Mad About The Boy seguirá explorando la vida de Bridget después de la muerte de Darcy y su incursión en el mundo de las citas y la maternidad.

Universal tiene previsto estrenar la película en su plataforma Peacock el día de San Valentín de 2025, con un estreno internacional en cines. La noticia ha generado gran expectación entre los fans de la franquicia, quienes esperan ansiosamente el regreso de Bridget Jones a la pantalla grande.

Este anuncio llega después de rumores sobre la posible cancelación de la película debido a las huelgas de actores estadounidenses, los cuales fueron desmentidos por fuentes cercanas a la producción.

Con el éxito previo de la franquicia, incluida la recaudación de más de 222 millones de libras esterlinas en taquilla con la primera película, las expectativas están altas para esta próxima entrega. Los seguidores de Jones esperan que esta nueva película mantenga el encanto y el humor que caracterizan a la serie, ofreciendo otro capítulo emocionante en la vida de su amada protagonista.

La confirmación de la nueva película ha sido recibida con entusiasmo por parte de los fanáticos, quienes anticipan con emoción el regreso de uno de los personajes más queridos del cine contemporáneo.

Fuente: Tribuna