Terrible agonía: Hijo de actor de Televisa se prende fuego y casi muere; así se encuentra

Ciudad de México.- Rafael del Villar Agnes, que es el hijo mayor del reconocido actor de Televisa y también presentador de TV, Rafael del Villar, hace un par de meses que lamentablemente vivió una terrible agonía al haber sufrido un accidente casi fatal durante una carne asada, pues se prendió fuego por un desafortunado descuido que casi causa su muerte, y ahora relata como se encuentra.

Como se sabe, el mes de enero de este 2024, el famoso actor de melodramas se pronunció en el programa Hoy y otros medios de comunicación para pedir que oraran por su hijo que estaba hospitalizado al borde de la muerte tras quemarse. Ahora, este martes 9 de abril, el joven brindó una entrevista para TV Notas, en el que habló de su accidente y lo que vino después: "Usé etanol (alcohol) que estaba en un bote para apurar las cosas. La flama se regresó a mí. Solté el bote, pero explotó en el aire y me prendí totalmente de la cintura para arriba".

Tras esto, declaró que al sentir las llamas salió corriendo buscando ayuda, pero no veía nada pues también se le estaba quemando el rostro, agregando que en ese momento recordó que debía tirarse al suelo y rodar, pero debido al etanol no podía ser apagado, por lo que comentarios a mojarlo con la manguera y lo cubrieron con un mantel mojado, pero solo consiguieron extinguir las de la cara, por lo que se arrancó la ropa como pudo: "Sentía mucha desesperación porque no me apagaba. Para mí fue eterno. No sabemos cuánto tiempo pasó. Por los gritos que pegué aspiré fuego y humo".

De igual forma, el joven hijo del actor de Marimar, recordó que jamás perdió el conocimiento: "El dolor era impresionante. Me vi en un espejo. Tenía la nariz y los labios carbonizados. Las orejas derretidas y casi no tenía piel". Ante esto decidieron no esperar a la ambulancia y se lo llevaron al hospital, donde un amigo que es médico lo llevó directo con su padre, el Dr. Xavier Sánchez, cirujano plástico especialista en quemados, mientras Rafael Jr.: "Gritaba que me durmieran. No aguantaba el dolor. El doctor le dijo a mi familia que estaba muy complicada la situación porque estaba quemado por dentro. Nos dijeron que solo tenía veinte por ciento de probabilidades de vida".

El hombre de solo 21 años de edad agregó: "Estuve en coma 18 días y pasé un mes en terapia intensiva. Fueron quemaduras de segundo y tercer grado en 49% del cuerpo. Me realizaron seis cirugías. Me reconstruyeron orejas, nariz y labios. Toda la piel de mi cara es nueva. Una parte de la nuca me la tuvieron que cortar para quitar la piel necrosada y quedó cicatriz", señalando que al despertar supo que seguía un largo proceso al verse los labios engrapados e injertos y parches en toda la cara.

Rafael del Villar Jr reconoció en la entrevista que sentía un gran terror el cerrar los ojo y quedarse dormido, pues sentía que podría no despertar, destacando que Dios fue su fortaleza en todo el proceso, aún cuando al inicio lo culpó de lo sucedido y le exigió que le brindara respuestas del por qué lo había castigado si siempre se portó tan bien, sin embargo, ahora entiende que no fue su culpa y: "Aprendí a valorar mi vida. No tengo palabras para describirlo. Fue un cambio muy duro. Me siento totalmente otro. Como si tuviera algo importante que hacer. Una misión".

Finalmente el joven destacó que no puede salir a lo largo de un año, pues debe de evitar que le dé el sol, además de que debe de usar bloqueador solar y cremas, señalando que confía en que pronto estará mejor que nunca, agradeciendo a todos sus oraciones: "Estoy motivado. Con ganas de un cambio. Quiero ayudar a la gente. Los milagros existen. Hay que confiar en Dios. Gracias a los que estuvieron al pendiente de mí".

Por su parte, el actor de María Mercedes habló de la situación que se enfrentó con el tema del accidente y verlo de aquella manera para él fue algo verdaderamente impactante, pero que afortunadamente todo salió bien, agradeciendo a Dios por ello y a aquellos que rezaron: "Cuando llegué al hospital, Rafa estaba inducido en coma y en operación. Las vías respiratorias las tenía muy afectadas. Fue impresionante verlo quemado. Gracias a Dios, y a la buena energía, se hizo el milagro".

